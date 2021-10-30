Фото: Дарига Джанабаева / предоставлено для «Новой газеты»

Как сообщило издание Orda.kz со ссылкой на полную аудиозапись разговора классного руководителя с учениками 8 класса, который прошел еще до смерти мальчика, куратор заявлял, что «юбки мальчикам надевать нельзя».

«Вы даже за себя не можете сейчас ответить. За вас родители отвечают. Уйдете со школы, делайте, что хотите. Вы не имеете права сейчас одеваться как хотите. Вы несовершеннолетние, у вас нет права голоса, вы не голосуете. У вас есть требования, требование школы — не одеваться так,» — заявил куратор.

Ученики с таким мнением были не согласны. Акция протеста против гендерных стереотипов, утроенная учениками НИШ, — прецедент для Казахстана. Несмотря на то, что Назарбаев еще в 2005 году провозглашал стратегию «гендерного равенства в общественно-политической жизни», власти до сих пор придерживаются позиции традиционализма, который во многом ограничивает в правах как женщин, так и мужчин.