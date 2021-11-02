Чествование игроков ФК "Тобол" состоится 3 ноября в "Жастар сайрайы". Об этом сообщили в аккаунте команды желто-зеленых в Instagram. Вход бесплатный, единственное условие - пройти в зал можно будет только после того, как покажешь свой статус в системе "Ashyq".

- ФК "Тобол" призывает всех наших болельщиков ответственно отнестись к проблеме распространения коронавируса (маска, дистанция) и рекомендует не посещать мероприятие в случае наличия признаков ОРВИ, - говорится в сообщении клуба.

Старт мероприятия назначили на 18.30. Однако в комментариях болельщики уже просят отодвинуть начало чествования на более позднее время.

- Уважаемый аким Костанайской области и администрация ФК "Тобол", от большинства болельщиков прошу перенести мероприятие на 19.30 или 20.00, - пишет пользователь d.kakim91. - 3 ноября - это день суровых рабочих будней. Большинство из нас только заканчивают работать или ждут автобус до дома. В 18.30, может, и соберется народ, но не все люди, которые еженедельно посещают и поддерживают наш клуб. 11 лет мы ждали медали, чтобы пропустить самое главное?

30 октября "Тобол" после победы над "Акжайыком" вернулся в Костанай, где ее встречали сотни болельщиков, руководители города и области. Встреча началась в 22.00 и продлилась около часа.

Подробнее о том, как встречали игроков "Тобола", можно прочитать здесь.