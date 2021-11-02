Будущим водителям выдавали бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения. При этом в действительности они никаких экзаменов не сдавали. Вместо них успешную сдачу экзаменов осуществляли специально подготовленные подставные лица.

Иллюстративное фото pixabay.com

"К примеру, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам. В Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе," - сообщает Агентство РК по противодействию коррупции в Telegram. - "В ходе расследований проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД."

Как отмечают в антикоре, "в связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки во всех СпецЦОНах страны."

Напомним, 14 октября заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ сообщил, что бывшие руководители областного подразделения "Правительства для граждан" взяты под стражу. Их подозревают как раз-таки в создании и руководстве организованной группы, выдававшей бланки об успешном прохождении теоретических экзаменов за денежнное вознаграждение.

Еще раньше, 4 августа, сотрудники антикоррупционной службы области задержали и водворили в ИВС Костаная руководителя процессингового центра департамента полиции по тем же подозрениям.