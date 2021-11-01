Пока для движения открыты только две полосы из четырех в обоих направлениях. Планируется, что в полном режиме эта трасса из Костаная в село Заречное и город Тобыл начнет работать с 1 декабря.

Проехать из Костаная в Заречное и обратно пока можно только по двум полосам

Корреспондентов местных СМИ на техническое открытие моста сегодня, 1 ноября, в 13 часов, официально пригласила пресс-служба акима области, но к нашему приезду в назначенное время глава региона Архимед Мухамбетов уже побывал на объекте и уехал.

Движение по новому мосту контролируют полицейские

Возле моста дежурят полицейские, а рабочие продолжают укладывать асфальт на тротуаре.

Р Рабочие продолжают работы с ограждениями

Как пояснил "НГ" заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат СЕЙДАХМЕТОВ, сейчас работы выполнены на 90%.

- Стоимость проекта - 4,4 млрд тенге, в 2020 году было освоено 1,6 млрд, в текущем - 2,7 млрд, - пояснил Сейдахметов. - Строительство осуществляется по госпрограмме «Нурлы Жол».

Рабочие укладывают новый асфальт, здесь будет тротуар

Сегодня утром жители Костаная сообщили «НГ» , что в районе моста, на выезде с улицы Мичурина, нельзя проехать в сторону Костаная, так как здесь больше нет прерывистой линии - нанесена двойная сплошная.

На улице Кубеева по направлению к новому мосту нанесена двойная сплошная линия

- Об этом нам известно, но изначально двойная сплошная в этом месте была указана в проекте, - ответил Сейдахметов на наш вопрос. - Этот вопрос мы будем решать с управлением местной полицейской службы. Возможно ли изменить проект, сказать сложно. Так как это дорога первой категории, здесь большой транспортный поток, это не позволяет сделать прерывистую линию в этом месте.

Чтобы выехать с улицы Мичурина в Костанай, сначала нужно проехать к Заречному

При заезде по новому мосту в Костанай вас ждет неприятный сюрприз - светофор на перекрестке улиц Каирбекова и Кубеева не работает.

Светофор на перекрестке улиц Каирбекова и Кубеева не работает

Строительство моста началось в мае 2020 года. Старый Корейский мост был демонтирован в сентябре 2021 года. Срок его эксплуатации - почти 50 лет.

Фото Андрея СКИБЫ