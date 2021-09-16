В Костанае заканчивают демонтаж старого Корейского моста, соединяющего район КСК с Заречным и другими населенными пунктами.

Корейский мост демонтировали на 60%, он простоял почти 50 лет

Корреспонденты «НГ» побывали на стройке 14 сентября. Рабочие разбирали балки старого моста, активно работали экскаваторы и грузовик, летели искры от сварки.

Балки старого моста разбирают с помощью экскаватора и грузовиков

- Скоро весь мост разберем, - сообщил прораб генеральной подрядной организации ТОО BI-Groupe Алишер МАКУЛБЕКОВ. - Старый мост простоял почти 50 лет, его высота была около 7 м. Новый будет на 3 с лишним метра выше. Новые технологии позволили построить его в сжатые сроки. Если бы еще люди не мешали тем, что постоянно ездят рядом с мостом, еще быстрее бы закончили работы.

По словам Макулбекова, водители из района КСК едут в сторону Заречного между двумя мостами, чем сильно мешают работе. Перекрыть движение нельзя, потому что по этой дороге подвозят материал для строительства.

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Уже видно, насколько новый мост выше и прямее старого. Как пояснил прораб, гарантия на него 50 лет при правильной эксплуатации.

- Старый мост демонтирован примерно на 60%, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ. - Открыть движение по новому мосту планируем в ноябре.

Прораб генерального подрядчика просит водителей не мешать работе строителей

Согласно проекту, проезжая часть моста увеличится с двух до четырех полос. Ширина проезжей части - 15 м, общая ширина - 24,5 м, длина - 261 м. Мост расположится намного левее (если смотреть со стороны Заречного) существующего. Проект исключает серпантинный поворот, как у старого моста, и будет иметь прямой выход на ул. Кубеева. По проекту на строительство моста предусмотрено 4,4 млрд тенге из республиканского бюджета.

Движение по новому мосту откроют в ноябре

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ