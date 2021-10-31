Ситуация в турнирной таблице перед заключительным туром чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги сложилась таким образом, что на победу в турнире претендовали два клуба - столичная «Астана» и костанайский «Тобол», опережавший своих основных конкурентов на два очка.

Игорь Сергеев открывает счет в матче

Для завоевания чемпионского титула костанайцам необходимо было только побеждать в Уральске «Акжайык». Был вариант и с «золотым матчем», если бы «Астана» победила на своем поле «Туран», а «Тобол» бы сыграл вничью.

Команды в этом сезоне встречались в стартовом матче чемпионата и тогда костанайский клуб одержал победу на поле «Тобыл Арена» со счетом 2:0. А всего эти клубы в рамках национальных чемпионатов провели 27 поединков, в которых «Тобол» одержал 18 побед, а «Акжайык» - шесть. Еще три матча завершились вничью. При этом костанайцы забили 57 голов, а уральцы - 16.

Против подопечных украинского специалиста Владимира Мазяра, не одерживавших семь матчей подряд побед, главный тренер «Тобола» Александр Москаленко со старта выставил оптимальный состав. Место в воротах привычно занял Александр Мокин, а трио защитников составили северомакедонец Алекса Аманович (слева), Александр Марочкин, занявший место в центре, и Сергей Малый. В центре полузащиты играли Асхат Тагыберген, вышедший на поле «Тобол» с капитанской повязкой, и серб Душан Йованчич, на левом фланге был Самат Жарнбетов, а на противоположном - Багдат Каиров. Выдвинутого на острие атак узбекистанского форварда Игоря Сергеева поддерживали француз Жереми Манзорро и португалец Рубен Бриджидо.

«Тобол» с первых же минут встречи взял инициативу в свои руки, заставив хозяев обороняться в полном составе, что им удавалось делать практически всю первую половину тайма. На 22-й минуте открывшийся справа в штрафной площади уральцев Таиров после паса из центра Манзорро попытался поразить ударом с близкого расстояния ближний угол, но мяч от ноги российского защитника Евгения Козлова вылетел за лицевую линию. При розыгрыше углового удара подачу Тагыбергена на ближнюю штангу ударом головой замкнул Сергеев, но украинский голкипер уральского клуба Сергей Литовченко в броске выбил мяч из левого от себя угла ворот.

Однако уже через пять минут «Тобол» сумел открыть счет. Тагыберген мощно пробил слева со средней дистанции, Литовченко отбил мяч, но первым к нему успел Сергеев, который спокойно пробил мимо голкипер в левый угол ворот. Практически в следующей атаке был близок к успеху Манзорро, который после передачи с правого края Бриджидо пробил с хода по воротам, но удар блокировал Мирам Сапанов, и эпизод закончился двумя подряд угловыми ударами.

Только мастерство голкипера «Акжайыка» спасло команду после удара Душана Йованчича (слева)

На 34-й минуте после выпада по правому флангу хозяева сумели дойти до ворот «Тобола», и еще один украинский легионер «Акжайыка» Николай Ковталюк после передачи своего соотечественника Алексея Чичикова с острого угла сделал прострел верхом на открывшегося слева Козлова, но Мокин прервал эту передачу. Уже через три минуты красивая комбинация костанайцев на подступах к воротам «Акжайыка» завершилась ударом с линии штрафной площади Йованчича, однако Литовченко спас свою команду, в броске отбив на угловой летевший в левый верхний от него угол ворот мяч. При розыгрыше углового удара Малый с линии вратарской площадки пробил головой, но голкипер хозяев в падении сумел отбить отскочивший от газона мяч, который угодил после этого в правую крестовину ворот, а Еркин Тапалов выбил его за лицевую линию. Розыгрышем еще одного - седьмого у ворот «Акжайыка» углового удара завершился первый тайм.

Ситуация на поле после перерыва не поменялась - гости продолжили проводить свои опасные атаки. На 55-й минуте Аманович сделал пас от центральной линии на ход Сергееву, тот, пройдя вперед по левому флангу, выполнил прострел на открывавшегося Бриджидо, которого в последний момент опередил Бауыржан Омаров. Отбитый защитником мяч Манзорро головой послал в ворота, но Литовченко справился с этим ударом.

58-я минута: удар Асхата Тагыбергена и…

А через три минуты Тагыберген повторил свой фирменный удар, но на этот раз он пробил по центру ворот со средней дистанции справа. Литовченко вновь среагировал на удар, но на этот раз ему не удалось отбить мяч, который от его рук влетел в сетку ворот.

…второй мяч в воротах «Акжайыка».

После часа игры в составе «Тобола» на поле появились грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе и Азат Нургалиев, к которому вернулась капитанская повязка. Эти замены добавили остроты в игру гостей, и на 71-й минуте счет мог бы стать и разгромным. Однако у пробежавшего больше половины поля и открывшегося в центре штрафной площади хозяев Йованчича откровенно не получился удар после подачи справа Бриджидо.

Эта победа принесла «Тоболу» спустя 11 лет второй чемпионский титул, а также помогла сэкономить… «Астане» 200 тысяч долларов, которыми, по тиражируемой перед заключительным туром в соцсетях информации со ссылкой на Meta-ratings.kz, она планировала отблагодарить «Акжайык» за победу над костанайцами.

А из игроков «Тобола» лишь ее нынешний капитан Азат Нургалиев второй раз завоевал чемпионский титул в составе костанайского клуба.

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко признался после матча, что в начале первого тайма игроки команды столкнулись с психологической проблемой:

- На них давил результат, боялись ошибиться. Но к середине тайма начали играть в свой футбол. Понравилось, что ребята реагировали как команда на игровые моменты - будь они положительные или отрицательные. Хорошо вошли игроки замены, они освежили атакующий потенциал команды.

Огромное спасибо болельщикам, которые преодолели такое расстояние и поддерживали на протяжении всей игры! Это победа всего Костаная и всех, кто нас поддерживал и переживал за нас!

В заключительном туре «Астана» так и не смогла переиграть «Туран» - 1:1. Также ничья, но без забитых голов, была зафиксирована в матче между ставшим бронзовым призером алматинским «Кайратом» и покидающим Премьер-лигу талдыкоргансим «Жетысу».

Вызывал внимание в туре и матч в Петропавловске между местным «Кызыл-Жаром» и шымкентским «Ордабасы» - претендентами на четвертое место, которое при определенном раскладе может дать путевку в еврокубки на следующий сезон. Хозяевам была нужна только победа, чтобы обойти гостей. Уже на 10-й минуте «Кызыл-Жар» открыл счет усилиями Максима Драченко, а в начале второго тайма экс-игрок «Тобола» Карлос Фонсека удвоил преимущество петропавловского клуба. Но вскоре Карам Султанов сократил разрыв, а на 89-й сербский легионер шымкентцев Александар Симчевич сравнял счет. Однако в добавленное время хозяева вырвали победу - 3:2, а отличился аргентинец Пабло Подио.

Как встречали чемпионов в Костанае, читайте здесь.

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