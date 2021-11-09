И беспечный ли народ в этом виноват, если на глобальном уровне сплошная и, так и кажется, что намеренная путаница?

К этим размышлениям вновь подтолкнула статья Александра Олейника «Как- то беспечно… Хроника одной болезни».

И вновь смешанные чувства. Искренне соболезную автору. Более того, как человек, соприкасавшийся с историей, как наукой, думаю, что трагический дневник (при его точности) может занять место в ряду дневников ленинградской девочки-блокадницы и ставшей знаменитой на весь мир девочки-еврейки, ушедшей из жизни в нацистском концлагере, да и просто дневников, написанных честно. При этом и беспечность я не воспеваю.

Но в целом, мне думается, здесь опять смещение акцентов. Беспечность, если она и встречается, не причина, а следствие запутанного клубка проблем, на поверхности которых оказался ковид.

Рискуя бесчисленный раз повториться, очертим хотя бы некоторые из них. Первая – это достигающая сплошь и рядом гротексно-фарсовых форм «антиковидная» истерия, сопровождаемая грубейшей и вульгарной пропагандой, когда, к примеру, известный ведущий одного из телеканалов именует не менее известную актрису пустой пробкой. А как известно из законов физики, действие равно противодействию – и пошло–поехало.

Во-вторых, резкое падение доверия «к официозу». И беспечный ли народ в этом виноват, если на глобальном уровне сплошная и, так и кажется, что намеренная путаница?

И тут уж речь идет не о мнимом комфорте, а о диковинном для всей истории человечества ограничении свободы передвижения, которое никак не вяжется с привычным нам пониманием забот о здоровье. То в сквер нельзя войти в такие-то дни, то надо отсчитать столько-то шагов от дома, то стариков вообще неплохо бы запереть в своих квартирках, то какое-то время через границу вроде бы можно ехать к родителям и детям, а вот к брату или сестре – нет.

Или начинается ритуальная пляска вокруг масок, которые, опять-таки, вопреки элементарной логике и самому здоровью временами навязываются как знак благоверия, а не средство защиты. Но ведь маски, как и противогазы, уместны лишь на своем конкретном месте. Более того, слишком усердно, но нерационально применяемые они могут быть просто вредны. Спросите сами у грамотных медиков, нужны ли нам маски, если мы идем не в толпе, а по улице или отдыхаем в сквер?

И это при том, что мир наш в информационном плане превращается в глобальную деревню, то есть в место, где сведения, слухи и явная ложь распространяются, как и в деревне, практически мгновенно. Телевидение и интернет переполнены самыми разноречивыми мнениями и потоками информации, которые очень часто просто невозможно отличить от фейков. Причем известнейшие специалисты и просто публичные фигуры обрушивают на нас полярные суждения и водопады "ученых" слов, в толковании которых бывают и сами не очень сильны. Да и мы сами чувствуем, что многое затуманено, и не призрачный комфорт будоражит людей самых разных стран, а повторяющиеся многократно в разных частях нашей планеты попытки решать медицинские проблемы посредством штрафов и полицейских мер.