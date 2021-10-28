В 2020 году АО «Казахтелеком» приступило к реализации программы трансформации «Серпін» («Прорыв»), одной из стратегических задач которой является цифровизация внутренних процессов компании. Об этом сообщил сегодня, 28 октября, в ответе на запрос «НГ» гендиректор Северной РДТ Ерсайн ДЮСЕМАЛИЕВ.

В селе Пешковка Федоровского района сейчас работают два монтера АО "Казахтелеком". Один из них намерен уволиться из-за сокращения ставки /Фото Андрея СКИБЫ

- В рамках данной стратегии можно выделить следующие приоритетные направления цифровизации: переход на предоставление беспроводных услуг телекоммуникаций в сельских населенных пунктах, дедупликация (исключение дублирующих копий повторяющихся данных - «НГ») абонентской сети, - отметил Дюсемалиев. - А также развитие каналов обслуживания абонентов в цифровом формате и перевод взаимодействия с клиентами в цифровой формат, централизация, автоматизация и роботизация производственных процессов.

Как поясняется в ответе, эти инициативы "сопровождаются некоторыми изменениями условий труда персонала", что "не отразится на качестве предоставляемых услуг и сервиса".

19 октября электромонтеры АО «Казахтелеком» сел Федоровского района (в частности, Пешковки, Новошумного, Костряковки, Ленино) получили уведомления от руководства о том, что их ставку и зарплату понизят.

22 октября «НГ» направила запрос гендиректору Северной РДТ - филиала АО «Казахтелеком». Мы просили сообщить причины сокращения техперсонала, насколько сократились объемы их работы в поселках, в каких районах и городах проводится сокращение ставок техперсонала, а также каким образом и насколько эффективно АО «Казахтелеком» будет реагировать на проблемы с обслуживанием абонентов в случае массового увольнения техперсонала в поселках.

Ответов на несколько вопросов мы не получили, поэтому корреспондент «НГ» позвонил в Северную РДТ. В региональной дирекции коммуникаций пояснили, что процесс проходит по территории всей Костанайской области.