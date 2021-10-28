Почему АО «Казахтелеком» снижает ставки техперсонала и к чему это может привести?

19 октября электромонтеры АО «Казахтелеком» сел Федоровского района (в частности, Пешковки, Новошумного, Костряковки, Ленино) получили уведомления от руководства о том, что их ставку и зарплату понизят. Причина - уменьшение объемов работ. «НГ» попыталась выяснить, действительно ли уменьшилась нагрузка на монтеров и что будет в случае их массового увольнения.

Тимур Темирбаев «прозванивает» кабель от распределительного шкафа до муфты на трассе М-36 (ул. Чкалова)

В уведомлении, подписанном и. о. генерального директора Северной РДТ (филиала АО «Казахтелеком») М. Полетаевым, сообщается: «В связи с уменьшением частоты (увелечением периода) проведения планово-предупредительных работ на сети, уменьшением объемов работ, в соответствии со ст. 46 ТК РК, Северная РДТ филиала АО «Казахтелеком» уведомляет вас об изменении условий труда: по истечении 15 календарных дней, с момента вручения настоящего уведомления, вы будете переведены на 0,8 штатной единицы электромонтера линейных сооружений 4-го разряда».

«Мы тут и кабельщики, и линейщики»

25 октября корреспондент «НГ» приехал в Пешковку, чтобы посмотреть, как проходит рабочий день электромонтера. Здесь работают 45-летний Сергей МЕЛЬНИКОВ и 47-летний Тимур ТЕМИРБАЕВ. У Сергея - 4-й разряд, у Тимура - 5-й. Стаж работы - 20 и 25 лет соответственно.

Чтобы взобраться на столб, монтеры используют «когти»

- Работы у нас только прибавляется и прибавляется, - говорит Сергей. - Интернет и сотовая связь в селе работают очень плохо. Люди ставят себе SIM-карты Altel, а они тут не работают. Мы тут и монтеры, и кабельщики, и линейщики, также по заявкам работаем: у кого Интернет плохой, сразу к нам обращаются. Если одного из нас уволят, другой не справится.

До сих пор в месяц они получали по 80 000 тенге, при понижении ставки зарплата снизится до 60 000. На принятие решения руководство дало 15 дней. Тимур планирует остаться, а Сергей намерен уволиться и искать другую работу.

Поводом для беспокойства электромонтеров Федоровского района стало это уведомление

Сейчас они обслуживают около 1 540 номеров, из которых около 20 - это дома, где есть только стационарные телефоны, 520 абонентов подписались на пакет услуг: стационарный телефон, Интернет, сотовая связь, а также ID-TV, и около 1 000 пользователей используют беспроводные радиотелефоны.

- На нас и настройка модемов, и ID-TV, хотя это должны делать федоровские (специалисты из райцентра - «НГ»). Все это делаем мы, - возмущается Мельников. - Недавно вот сообщили о повреждении кабеля, мы позвонили в Федоровку, просили прислать кабельщика. Там сказали, что у них нет людей, чтобы мы сами делали. Тимур залез на столб, чтобы починить муфту, я пошел к распределительному шкафу, кое-как починили. А у них нет ни материала, ни людей.

Рабочий день монтеров начинается с заполнения журнала

Рабочий день начинается в 9 утра с заполнения журнала. Судя по этому документу, в среднем в день у монтеров 2-3 заявки от абонентов (обычно односельчане обращаются напрямую, так удобнее). Тимур заполнил журнал (в паре он главный, так как стаж работы больше и категория выше), и монтеры вышли встречать кабельщика из райцентра, который в этот раз все-таки приехал.

В среднем у монтеров по 2-3 заявки в день, бывает, и больше

По селу ездят на ВАЗ-2107 - это личная машина Сергея, за бензин он также платит из своего кармана. Правда, на район машину выделили: кабельщик из Федоровки приехал на белой «Ниве» со значком АО «Казахтелеком».

Сергей Мельников «прозванивает» магистральный кабель. Начался дождь

- Раньше мы вообще ходили пешком, потом нам выделили велосипед, один на двоих. Всю амуницию - «когти», каски, пояса, кабели, инструменты - нужно носить с собой! - перечисляет Сергей. - Представьте, если меня уволят, а Тима один останется? У него машины нет, а на велосипед все не поместишь. С одного конца села до другого далековато, а делать все нужно быстро.

Сергей и Тимур поочередно надевали «когти» и залезали на столбы, чтобы «прозвонить» магистральный кабель на улицах Чкалова и Кирова и найти место обрыва. Делали это несколько раз, чтобы проверить, устранили они поломку или нет. 25 октября в Пешковке шел дождь, мужчины проводили на высоте от 10 минут до получаса.

Работа продолжалась до 17.30, но текущий ремонт в тот день так и не закончили. Уже после работы ездили по заявкам от местных жителей.

Два монтера - два мнения

Сергей Мельников недавно прочитал статью на сайте profit.kz о том, что «Казахтелеком» опубликовал консолидированную отчетность за 1 полугодие 2021 года. Согласно этому документу, финансовые результаты группы компаний «Казахтелеком» продолжают демонстрировать стабильный рост. За первые 6 месяцев выручка увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 282,5 млрд тенге (244,9 млрд тенге по итогам 1-го полугодия 2020 года).

Монтеры передвигаются по Пешковке на «жигулях» Сергея

- То есть прибыль у «Казахтелекома» повышается, - говорит Сергей. - Но при этом ставки монтерам снижают. Логика компании мне непонятна.

- У нас с Сергеем немного разные взгляды на работу, - говорит Тимур Темирбаев. - Я считаю, что нам не нужно увольняться. Сейчас очень сложно найти другую работу. Опять же, зарплата будет меньше, но и рабочий день у нас сократится, свободного времени ведь будет больше. Они просто посмотрели по официальным заявкам, увидели, что количество их сокращается. Мне понятна логика компании.

25 октября монтеры устраняли повреждение кабеля по ул. Чкалова (трасса М-36)

По мнению Тимура, ситуация похожа на финансовый кризис: в экономике постоянно происходят изменения, как и в АО «Казахтелеком». И если были падения, то будут и подъемы. Кроме того, это дело всей его жизни, в другом он себя не видит.

Что говорят абоненты

Мнения местных жителей, общавшихся с корреспондентом «НГ», тоже разделились: одни говорили, что особых проблем с доступом к Интернету и мобильной связью в селе нет, другие - что эти услуги оказываются с перебоями. Но в одном они были солидарны: если монтеры начнут увольняться (или останется только один), это будет большой проблемой. Большинство из опрошенных нами сельчан - абоненты АО «Казахтелеком», в Пешковке есть и другие операторы сотовой связи, но их услугами пользуются немногие.

Кайрат Иватов: «Связь для сельчан очень важна!»

- Интернет работает, лично у меня нареканий нет. Ломается редко, хотя монтеров на столбах я вижу часто, - рассказал Кайрат ИВАТОВ. - А вот сотовая связь у нас - больной вопрос. Я плачу за все, а работает плохо. Если ребят сократят, то будет завал, глобальная проблема. Что он один сможет сделать? А связь для сельчан очень важна!

Он считает, что увольнение монтеров станет проблемой и для «Казахтелекома», ведь из-за отсутствия связи количество абонентов начнет уменьшаться, люди просто будут подключаться к услугам конкурентов.

Виктор Гриценко: «Если их уволят, тут жизнь встанет»

- Как конец месяца, так Интернет у нас постоянно пропадает! - говорит предприниматель Владимир ГРИЦЕНКО. - Сядешь отправлять счета-фактуры, и вообще, капец. Он виснет! Если их уволят, тут жизнь встанет. Они-то вдвоем не успевают, все бегом, бегом...

22 октября «НГ» направила официальный запрос генеральному директору Северной РДТ филиала АО «Казахтелеком». Мы просим сообщить причины сокращения техперсонала, насколько сократились объемы их работы в поселках, в каких районах и городах проводится сокращение ставок техперсонала, а также каким образом и насколько эффективно АО «Казахтелеком» будет реагировать на проблемы с обслуживанием абонентов в случае массового увольнения техперсонала в поселках. Ответ обязательно опубликуем.

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