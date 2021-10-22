21 октября 2021 года на заседании судебного жюри при Высшем судебном совете были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении судей местных судов. Одна из них - Бакыткуль КАДЫРОВА, судья Костанайского городского суда, сообщает Ratel.kz.

В конце августа 2021 года её автомобиль дважды попадал в сводки происшествий.

30 августа, в День Конституции, который судьи отчасти считают своим профессиональным праздником, Toyota RAV4 был замечен в совершении опасных манёвров на дороге и выезде на встречную полосу. Автомобиль был найден полицейскими на парковке в микрорайоне "Юбилейный", однако водитель скрылся.

31 августа 2021 года в ДПС Костанайской области поступило сообщение, что водитель автомобиля марки Toyota RAV4, выезжая со двора, не справилась с управлением и врезалась в столб освещения. Произошло ДТП недалеко от детской площадки в микрорайоне "Аэропорт". По счастливой случайности никто не пострадал. Водитель автомобиля была доставлена сотрудниками полиции в наркологию, где освидетельствование показало у неё среднюю степень опьянения.

Пресс-служба Костанайского областного суда, несмотря на очевидный инцидент, не спешила подтверждать информацию журналистам. Сама же судья взяла отпуск без содержания с 31 августа. Уже 3 сентября пресс-служба всё же разместила на сайте суда официальное сообщение, в котором факт ДТП и наличие алкоголя в крови судьи признала: "Вопросы дисциплинарного взыскания находятся в компетенции судебного жюри при Высшем судебном совете. По процедуре, председателем Костанайского областного суда материалы в отношении судьи Кадыровой Б.И. направлены в комиссию по судейской этике Костанайского филиала Союза судей".

Материалы в судебное жюри в отношении Кадыровой поступили и были рассмотрены очень оперативно. Правда, в информационном сообщении Высшего судебного совета опять дипломатично не назвали фамилию служительницы Фемиды, но источники Ratel.kz подтвердили, что это именно Кадырова.

"В отношении судьи городского суда одного из регионов принято решение об освобождении от занимаемой должности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике. Ранее действия данного судьи, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершением дорожно-транспортного происшествия, вызвали общественный резонанс в связи с освещением в средствах массовой информации", - говорится в сообщении на сайте Высшего судебного совета.