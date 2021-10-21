В ведомстве заявили, что такое требование с их стороны не выставлялось, передает Informburo.kz.

Бюро национальной статистики отреагировало на рассылку о том, что сотрудников государственных компаний заставляют проходить перепись за других людей.

В рассылке сообщается о том, что за каждым сотрудником закреплено по 400 казахстанцев. Им якобы скидывают файлы с ИИН, номерами удостоверений, адресами и другими личными данными.

"Официально заявляем, что со стороны Бюро национальной статистики такое требование не выставлялось. В связи с этим, в случае выявления таких фактов, просим обращаться по номерам телефонов, указанных на сайте", – говорится в сообщении ведомства.

В бюро отметили, что конфиденциальность личных данных граждан гарантируется законодательством страны. Там также напомнили о возобновлении переписи в режиме онлайн.