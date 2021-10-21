Она будет доступна до 30 октября, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Казахстанцам вернули возможность пройти перепись населения в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.

"С момента окончания онлайн-переписи из всех регионов страны, особенно из городской местности, начали поступать многочисленные обращения от жителей с просьбой о возобновлении функции онлайн-опроса. Поэтому было принято решение о возобновлении прохождения переписи в онлайн-режиме на сайте", – говорится в сообщении.

Схема прохождения переписи не изменилась. Анкету можно заполнить на сайте sanaq.gov.kz. Функция будет доступна до 30 октября.

Онлайн-переписи в период с 1 сентября по 15 октября прошли почти 40% граждан. С 1 октября интервьюеры начали подомовой обход. Они уже опросили около 6 млн человек. Прошедшим онлайн-перепись необходимо показать уведомление о прохождении переписи интервьюерам, повторного опроса не будет.