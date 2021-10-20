Жансултан ТАУКЕНОВ сегодня, 20 октября, на брифинге в РСК отчитался о социально-экономическом развитии Костанайского района в рамках поручений президента РК. Доклад занял около 20 минут. По словам акима, почти по всем показателям за 9 месяцев 2021 года "наблюдается положительный рост".

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Доля инвестиций района в бюджет области составила 6,2%, - сообщил Таукенов. - По благоустройству в рамках заключенного меморандума в городе Тобыл построена аллея независимости. В Тобыле отремонтировали дворовые площадки, установленны 6 новых детских игровых комплексов, завершены работы по текущему ремонту освещения семи улиц в районе ПРП, проведен текущий ремонт фасадов у 11 домов. По многочисленным просьбам горожан установлен светофор на ул. Тауелсиздик. Плановые работы будут проводиться и в последующие годы, будем решать проблемы.

Таукенов добавил, что в села проводят водопровод, организуют пункты раздачи питьевой воды, а также в районе реализуются 3 инвестиционных проекта на сумму 27,4 млрд тенге.

- У вас в докладе очень много достижений, - обратился к акиму корреспондент "НГ". - Но к нам в редакцию поступают обращения от сельчан. Вчера написал житель села Рыспай: "Проблема в колодце, расположенном на ул. Гагарина, он уже несколько лет в полуразрушенном состоянии, дети бегают возле него, кидают камни. Куда смотрит наш акимат? В Рыспае километр проблем: горы навоза, мусора, нет нормальной дороги, освещения. Писал полгода назад по поводу освещения, в акимате говорили, что лампочки не те, ветер их там отключает, будет замена. Уже скоро год как меняют. Хочется спросить - есть у нас аким или нет?". Как бы вы ответили на это сообщение?

- По тому колодцу мы разберемся и решим вопрос до конца дня, - заверил Таукенов. - По мусору я хорошо знаю проблему, был там - это со времен СССР остались горы мусора. В этом году мы начали работать, это дело не одного дня. Конечно, на следующий год предусмотрим средства по Зареченскому сельскому округу и данную проблему по старому мусору решим. Что касается освещения - в этом году провели уличное освещение в село Талапкер. Я встречался с жителями и села Талапкер, и села Рыспай. По освещению мы разберемся, но хочу сказать, что вопрос будет решаться уже в 2022 году по селу Рыспай. Планы такие есть.

- Не пойму, в селе Рыспай не поменяли лампочки, потому что делали освещение в селе Талапкер. Я немного запутался в вашем ответе. Что делал полгода акимат после обращения граждан? - уточнил корреспондент.

- По Талапкеру не было освещения, мы его провели. По селу Рыспай - если там требуется заменить лампы, мы этот вопрос решим. Давайте я узнаю у акима села, когда поступило обращение и почему на него не отреагировали.

Еще один от "НГ" касался нескольких улиц в селе Заречное, где дома расположены в зоне сибиреязвенного захоронения, на территории которого запрещены любые земельные работы. Но в этом году удалось провести в дома газовые трубы.

- По газификации я отмечал, что в районе строится новая газораспределительна станция, которую введут в строй в 2023 году, - сообщил Таукенов. - В частности, по ул. Апрельской работы по газификации были проведены летом этого года. Хочу отметить - это не за счет бюджета. Жители сами оплатили услуги подрядчика. Газопровод проведен воздушным методом, то есть никаких работ по вскопке земли не было. Также мы неподалеку от зоны скотомогильника расположили пункт раздачи питьевой воды. Почву мы еще раз проверили в лаборатории в этом году, никаких спор сибирской язвы не обнаружено. Эту практику мы будем продолжать каждый год.

Дополнение

Через несколько часов после брифинга пресс-служба акима Костанайского района сообщила, что колодец накрыли двумя бетонными плитами. В доказательство прислали фото с трактором и тем самым колодцем. Как уточнили в пресс-службе, водой из этого колодца сельчане не пользовались.