Товарищ мой, с которым мы весной вместе работали, проживает в селе Рыспай, что от Костаная примерно в 25 км. Узнав, что я могу написать заметку в газету, попросил: «А ты не мог бы написать про нашу «Кучу позора»? Мусорную свалку, которой уже более сорока лет».

Вонючие горы на закате. Романтика!

Но начну с небольшой иллюстрации. На юго-востоке США находится горный хребет, наследие ЮНЕСКО – Грейт Смоки Маунтис (Дымчатые Горы). А к югу от центра Костаная, в селе Рыспай, наследие СССР - Грейт Смелли Маунтис (Великая Вонючая Гора).

Мой собеседник Рустем АЯЗБАЕВ с недавнего времени проживает в Рыспае.

- Во-первых, такая куча мусора нарушает все возможные санитарные и экологические нормы и правила, - говорит он. - Она небезопасна для людей и животных, на ней играют дети, какую заразу они могут там подхватить? Во-вторых, такая свалка угрожает воспламенением и огромными пожарами для всех близлежащих домов. Мой дом находится в непосредственной близости от этой кучи. Но это не мой мусор. Сюда свозят различные отходы, в том числе строительные, со всей улицы. Наш посёлок относится к Заречному сельскому округу. Все деньги там, все стройки там. Своего местного акима у нас нет. И к тому же они часто меняются. Каждый новый аким удивляется: «Ой-ёй, какая большая куча. Будем вывозить!». Вывезут два-три КамАЗа, и на этом всё…

Куча мусора уже выше крыш домов

Перед написанием этой статьи «НГ» направила запросы в областной департамент экологии и акимат Костанайского района со следующим списком вопросов: известно ли вам о куче мусора в селе Рыспай, которая не вывозится уже 40 лет; планируется ли ликвидация этой свалки; если да, то, когда, кем и в какие сроки.

Сотни метров мусорной горы

Полученные нами ответа были примерно одинаковы:

От акимата: «В 2020 году ГУ «Аппарат акима Заречного сельского округа» проведена работа по вывозу ТБО 420 кубов в селе Рыспай. В 2021 году до конца июля будут продолжены работы по вывозу ТБО. Вопрос по ликвидации несанкционированных свалок на территории села Рыспай на особом контроле».

От департамента: «По представленной информации местного исполнительного органа данная объемная несанкционированная свалка скоплена с советских времен и для её ликвидации требуются бюджетные средства и продолжительное время. В 2020 году силами акимата проведена работа по вывозу ТБО в объеме 420 кубов. 17.07.2021 года вывезено 530 кубов. Работы по ликвидации данной свалки продолжаются. Полная ликвидации данной свалки будет производиться поэтапно, согласно выделенных бюджетных средств».

Ответы бодрые и оптимистичные. Но нужно кое-что прояснить.

В ответе департамента экологии есть отсылка: «Скопилась с советских времен». Напомните мне, когда у нас были советские времена? Правильно – 30 лет назад! С 1991 года Казахстан является независимым государством. Теперь даты начала ликвидации свалки - 2020-й и 2021 год. Дело в том, что в июне прошлого года в селе начал болеть скот, был объявлен карантин. Местные жители тогда стали интересоваться: может ли свалка посреди поселка быть причиной болезни скота? В июне 2020 года в местной газете вышла заметка «Куча позора». Тогда власти пообещали проблему решить, вывезли несколько КамАЗов и на этом всё. Вот откуда в ответе появляется цифра 420 кубов (это примерно 60 КамАЗов).

Возникает вопрос: а чем же занимались местные исполнительные органы предыдущие 28 лет?

Разлагающееся животное - обычная картина для свалки в Рыспае

Свалка посреди деревни, в отличие от полигона ТБО, это источник повышенной опасности. Это не вырытый котлован, который по мере заполнения засыпается мусором, и не огороженная территория, специально отведенная под эти нужды. Эта свалка располагается в непосредственной близости от жилых домов и доступна всем видам осадков, которые через бытовые отходы проходят в почву и попадают в грунтовые воды. А это могут быть как химические (градусники, батарейки, аккумуляторы, автомобильная резина, пластик и прочие «сложные» отходы), так и трупы падших животных и птицы, зола, строительный мусор и многое другое. А когда мусор воспламеняется, в атмосферу выбрасываются летучие химические элементы.

Чтобы понять влияние, которое оказывает открытая свалка посреди населенного пункта на здоровье жителей и животных, не нужно мнение эксперта. Это настоящее экологическое бедствие.

Бывший ответственный секретарь Министерства экологии РК Сабит Нурлыбай, в конце 2018 года заявил: «Управление ТБО - один из главных пунктов в концепции перехода к «зеленой» экономике, заявленной президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году». А Минэнерго почти 10 лет назад отрапортовало, что выполнит задачу «за два-три года», но при условии: «Если комплекс мер акиматами на местах будет реализован «в должном виде».

Из-за мусора не видно села

Еще раз вернемся к упоминаемым департаментом экологии «советским временам». Я сам вырос в деревне. И вырос в советское время. Из отходов у нас были только зола и навоз. Но навоз становился перегноем и шел на огород. А кучи шлака в поздние годы забирали на производство шлакоблоков. Если сдыхала скотина, вывозилась на скотомогильник. Кроме того, в СССР вели сбор различного вида отходов. Собирали всё и все. Стеклотару, макулатуру, металлолом, шины и пластик.

С 20-х годов прошлого века переработкой отходов занимался Госснаб, с начала 70-х - Союзглаввторсырьё. Затраты на переработку закладывались в себестоимость продукции соответствующих отраслей промышленности. В 1986 году ЦК КПСС принял постановление, по которому организации, разрабатывающие новые виды продукции, должны были одновременно работать над созданием технологии повторного использования этого товара после истечения срока эксплуатации.

Люди, сдававшие, например бутылки, могли приобрести на вырученные деньги, начиная от такой же продукции, что была в бутылке ранее, например, кефир или лимонад, и заканчивая мотоциклом или квартирой.

Каждый пионер знал, что, сдавая 20 кг макулатуры, он спасает одно дерево. Я хорошо помню, что пустая бутылка стоила 20 копеек. И на дороге можно было встретить разве что бутылку с разбитым горлышком. Такие не принимали. За две пустые бутылки от лимонада можно было купить одну полную. А за три – еще и горсть ирисок. И каждый вспомнит сюжеты из «Ералаша» про металлолом, отражающие будни пионерии. Эксперты отмечают, что в 1987 году в оборот вовлекалось более 70% вторичных материалов. Так что в СССР мусор так не валялся. Конечно, и люди были аккуратнее, воспитанные, бедные. Ничего просто так не выбрасывалось. Так что не стоит возводить напраслину на те времена. Эта свалка – наше наследие.

Я спросил у Рустема, оплачивают ли они услуги по вывозу мусора. Он ответил - нет. «Ага, вот оно! Эврика! Если они не платят, то почему жалуются, что мусор не вывозят?»

- Нет, потому что некому платить, - продолжил мой собеседник. - Если бы местные власти организовали вывоз мусора, были договора. то мы бы платили с удовольствием.

- Рустем, а действительно ли вывозился указанный в ответах объем?

- За поселком была куча, метров сто на сто. Да, её вывезли. Молодцы. Но куча возле моего дома практически осталась нетронутой. Вывезли пять-шесть КамАЗов, пофотографировались и уехали. Это от всей кучи - процентов пять. Если они хотят продолжить на следующий год, то она вырастет в 3 раза больше того, что они вывезли… А таких куч по поселку - пять или шесть…

После запросов «НГ» кучу мусора за поселком стали вывозить. Но внутри поселка куча осталась

Итак, мы стоим перед неразрешенной или неразрешимой проблемой. Куча посреди поселка. Нет, правильнее будет написать - поселок посреди куч. Они назвали её «несанкционированной свалкой». Как будто свалка среди поселка может быть санкционированной. Куча по-прежнему угрожает жителям экологическим бедствием и не только.

Бюджетные средства тратят неэффективно. Если копили 40 лет, то теперь и вывозить будут 40 лет? Но ведь процесс её образования не остановился, а значит, местные исполнительные органы всегда будут догонять, если сохранят подход к ликвидации свалки в виде разовых акций.

Ранее мы писали о предстоящем мусорном коллапсе в поселке Горняцкий, когда из него уйдут обе мусоровывозящие компании. На примере поселка Рыспай мы можем наблюдать, к чему это вскоре приведёт.

Для решения данной проблемы нужен комплексный подход.

С 2019 года департамент экологии ищет по области несанкционированные свалки с помощью дрона. И отчитывается о количестве ликвидированных свалок. Каждый год на борьбу с мусором выделяются средства из бюджета. Да только воз и ныне там. Необходимо не только вывезти уже скопившийся мусор, но и организовать недопущение повторного образования несанкционированных свалок. Предоставить жителям поселка возможность законной утилизации ТБО. При помощи системы наказания и поощрения воспитать в людях ответственность, научить беречь окружающую природу.

- Дело еще в том, что местные жители живут одним днём, - говорит Рустем. Их мечта – накопить на квартиру в городе и поскорее уехать отсюда. Это тоже влияет на отношение к окружающей среде. Не берегут природу…

А нам остается использовать доступный нам ресурс – газету, при помощи которой можем напоминать чиновникам об их обязанностях, жителям – об их ответственности. И самим себе – о печальных последствиях безалаберности.

А кучи предлагаем впредь называть красивым названием Смелли Маунтинс. Таким образом они станут привлекательными для туристов-сталкеров. И, возможно, привлекут инвестиционные проекты типа Москва-Васюки и прочее.

И неужели нам осталось гордится только такими достижениями за все годы независимости?



Автор - гражданский журналист "НГ"

Фото Рустема АЯЗБАЕВА