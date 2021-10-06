В полиции рассказали, что несовершеннолетних, которые ушли из дома 3 октября, только что обнаружили в городе Костанае и поселке Заречном.

Напомним, 15-летние Данил Гирин и Станислав Воронов ушли из дома в Заречном и не вернулись.

- В настоящее время ювенальные полицейские устанавливают, где все это время находились подростки и почему они ушли из дома, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.