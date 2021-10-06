15-летние Данил Гирин и Станислав Воронов ушли из дома в Заречном 3 октября и не вернулись. Сегодня, 6 октября, из 38-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой помочь найти ее сына и племянника.

Данил Гирин

Станислав Воронов

- По данному факту полицией начаты оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировки направлены во все районы области, - отметили в пресс-службе департамента полиции Косанайской области.

Данил Гирин был одет во все черное – куртку, брюки и кроссовки.

Станислав Воронов был одет в голубую ветровку, черную кепку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, полиция просит сообщить по номеру 102.