Двух подростков разыскивает полиция Костанайской области
6 октября 2021, 18:26 | Происшествия
15-летние Данил Гирин и Станислав Воронов ушли из дома в Заречном 3 октября и не вернулись. Сегодня, 6 октября, из 38-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой помочь найти ее сына и племянника.
Данил Гирин
Станислав Воронов
- По данному факту полицией начаты оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировки направлены во все районы области, - отметили в пресс-службе департамента полиции Косанайской области.
Данил Гирин был одет во все черное – куртку, брюки и кроссовки.
Станислав Воронов был одет в голубую ветровку, черную кепку и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, полиция просит сообщить по номеру 102.
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