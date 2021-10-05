Убийство комнатной собачки матерью испуганного ребенка заинтересовало зооволонтеров из Костаная, сообщает ИА Город. Напомним, что инцидент произошел 30 сентября, во дворе домов № 66 и № 74 по ул. Сандригайло. 4 октября состоялась встреча с одной из сторон конфликта, а именно с хозяйкой убитого мини той-терьера Лизы – 42-летней Светланой Цуркан.

- Девочки лет пяти побежали от Лизы, она помчалась за ними, я крикнула, чтобы они не бежали, но они не остановились. Лиза напугала детей, одна девочка заплакала. Я даже не помню, как во дворе появилась та женщина, я ее не знаю, она начала кричать на меня, материться, ну я ответила тоже матом, скрывать не буду. Потом она начала меня бить, я пыталась уклониться. Я пыталась забрать собаку и уйти домой, но она меня опередила, схватила Лизу. Я в этой перепалке мельком только увидела, как она ее швырнула об асфальт. Лиза была уже в крови. Муж мой дома пытался сделать ей искусственное дыхание, но Лиза умерла, - рассказала порталу iagorod.kz Светлана Цуркан.

Подходя к тому месту, где истекала кровью ее собачка, Светлана плачет. Женщина утверждает, что многих деталей происходящего не видела, потому что пыталась отбиться от нападавшей и забрать собаку. К слову, очевидцы конфликта говорят, что на Цуркан набросились двое – мать испугавшейся девочки и пожилая женщина.

Соседка Светланы по 66-му дому Наталья Волкова стала свидетелем произошедшего. В тот вечер она пошла гулять с собакой и двумя своими детьми – семилетним сыном и дочерью, которой нет и двух лет.

- Я услышала крики: «Держи свою собаку на поводке!», а после, когда вышла на улицу, увидела, как две женщины начали бить третью - Светлану, нагнули ее, дергали за волосы. Она вырывалась, началась словесная перепалка. Я подбежала к ним, начала успокаивать, мне эти две женщины ответили, чтобы я шла мимо и не вмешивалась. Светлана Цуркан начала уходить, женщина помоложе догнала ее с криками «Я все равно твою собаку убью!», опять началась потасовка, те две женщины попытались пинать Светлану ногами. Собачка Лиза была одета в курточку, и молодая женщина схватила ее за эту одежку. Светлана попыталась отобрать собаку, но ей не хватило ни сил, ни роста, и тут схватившая собаку женщина бросает животное об асфальт. Собака лежала с открытыми глазами, потекла кровь. Во дворе было достаточно людно, были и мужчины, но никто не разнимал дерущихся, подошли уже после. С балкона кто-то крикнул, чтобы я вызвала полицию, но у меня на руках была дочь, а еще я держала на поводке свою собаку. Тут еще сын заплакал от увиденного, он, конечно, испугался, потом спрашивал долго про погибшую собачку. Дочь еще маленькая, она толком ничего не поняла. Я пошла следом за женщинами, которые напали на Цуркан, пыталась их урезонить, говорила, что обратимся в полицию, но та, которая убила собаку, еще кричала у своего подъезда 74-го дома, что «порвет любого» и «вызывай кого хочешь». Я сразу не среагировала, не вызвала полицию. Но уже после мы порекомендовали Светлане написать заявление,- рассказала Волкова.

Пообщаться со второй стороной конфликта корреспонденту ИА Город 4 октября не удалось, хотя соседи указали, где проживает женщина, убившая собаку Светланы Цуркан. Двери журналисту и волонтерам никто не открыл. Соседями по подъезду сообщили, что семья в целом спокойная, непьющая. Также корреспонденту удалось узнать, что женщина, работает в одном из медицинских учреждений.

Светлана Цуркан узнала о позиции напавшей на нее женщины уже от полиции, 1 октября.

- На следующий день после конфликта я позвонила на «102», приходил участковый, еще, наверное, опергруппа. Я написала заявление по факту убийства моей собаки. А там мне показали встречное заявление от нее – целый лист написала. О том, что ее девочка после испуга не спит, плачет. Так напугала ее моя собака. В полиции мне предложили пойти на примирение сторон. Я согласилась и написала, что претензий не имею. Там условия такие: я оплачиваю дочери той женщины психолога, а она мне покупает собаку, которую я выберу, - рассказала Светлана Цуркан. - Почему я согласилась на примирение? Я испугалась. У меня скоро сын из армии приходит, а вдруг меня посадят? Я подумала, что в суде обязательно выберут человека, а не собаку.

Приехавшие на встречу со Светланой волонтеры убедили женщину в том, что она должна отстаивать свои интересы и обязательно наказать агрессора по всей строгости закона. Активистки ставят под сомнение происхождение психологической травмы девочки.

- Надо разбираться, что действительно испугало ребенка: лающая собачка, или же ее родная мать, которая на ее глазах убила эту собачку? – высказались зооволонтеры.

Справедливости ради стоит отметить, что ни Светлана Цуркан, ни свидетели того конфликта не могут точно сказать, находилась ли девочка рядом в момент убийства собаки, или же успела забежать домой. И как быть тем родителям, чьи дети точно наблюдали чудовищную сцену убийства животного?

Среди многочисленных комментариев резонансного конфликта в соцсетях, указывают и на то, что собака была без намордника и поводка, да еще «гоняла ребенка по детской площадке».

Согласно Правил содержания и выгула собак и кошек на территории населенных пунктов Костанайской области, утвержденных областным маслихатом в 2015 году, «при выгуле собак, кошек владельцы, а также лица, выгуливающие собак, кошек, обеспечивают безопасность окружающих людей и животных от воздействия своих собак, кошек». В частности, «при выгуле собак владельцы, а также лица, выгуливающие собак, выводят собак из мест содержания, а также других изолированных территорий на поводке и в наморднике. Щенки собак в возрасте до трех месяцев и мелкие породы собак, анатомические особенности которых не позволяют надеть намордник, могут выгуливаться без намордника. Не допускается осуществлять выгул собак, кошек во дворах жилых многоквартирных домов, на детских площадках, и в других местах детских игр, на территориях учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта». Следовательно, Светлана Цуркан могла не надевать на Лизу намордник, а вот поводок был нужен, и он помог бы избежать конфликта.

Между тем, у Светланы Цуркан есть своя группа поддержки. Зооволонтеры считают, что за жестокое обращение с животным виновную обязательно нужно привлечь к ответственности.

- В Рудном чуть ли не каждый месяц происходят подобные случаи. Двух собак с балконов скинули, и никакой реакции со стороны правоохранительных органов. Нет состава преступления. Люди видят такую безнаказанность и продолжают дальше творить дикие вещи. Встречаю массу людей, которые не любят животных, это их право, но зачем выливать агрессию на животных и их владельцев? Будто бы общество наше разбилось на два враждебных лагеря. Меня тоже оскорбляют соседи, когда я веду свою собаку на выгул мимо дома, а где мне ходить? Случая с убийством Лизы оставлять без внимания нельзя. Иначе живодерство и дальше будет процветать. Надо наказать виновную, по закону, - поделилась своим мнение пришедшая на встречу зооволонтер Валентина Каралаш.

Юрист ОО «Надежда Плюс kst» Бахыт Ахметов отметил, что в таком случае Светлане Цуркан нужно возобновить процессуальные действия.

- На данный момент в полиции лежит заявление от Цуркан и отказ, то есть готовность примириться. В принципе, в судах сейчас тоже в обязательном порядке предлагают сторонам пойти на медиацию, это обычная практика. И в данном случае, конечно, все будет зависеть от решения Цуркан и ее готовности действовать. Допустим, она может написать заявление по факту хулиганства, настоять на том, чтобы полиция выдала ей направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать побои. Судя по всему, ей потребуется лечение, это материальный и моральный ущерб. Она имеет право взыскать в гражданском порядке. Стоимость собаки тоже может возместить, ну и плюс факт жестокого обращения с животным, это уже УК РК*. Все зависит, повторюсь, от позиции Светланы Цуркан. Если она остановится, ничего не будет, даже если вся общественность поднимется, - высказался Бахыт Ахметов.

В тот же день, 4 октября, юрист ОО «Надежда Плюс kst» Бахыт Ахметов сопроводил Светлану Цуркан в Управление полиции города Рудного, чтобы снова написать заявление, на этот раз по факту получения самой Светланой телесных повреждений.

Сегодня, 5 октября, заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга Соловьева сообщила, что Цуркан прошла медицинское освидетельствование, перелом пальца не подтвержден, имеется ушиб пальца и кисти, есть подозрение на ЧМТ. В целом это квалифицируется как легкий вред здоровью.

- Написано заявление по факту хулиганства. Также соседка Цуркан, чей ребенок видел убийство собаки, тоже написала заявление. Насколько мне известно, сегодня волонтеры добились встречи с сотрудниками прокуратуры. Факт жестокого обращения с животным доказать трудно, потому как нет ни фото, ни видео с места происшествия, нет даже трупа собаки. Запись с одной камеры во дворе просмотрели, она была направлена немного в другую сторону, но есть вроде еще одна камера во дворе, будем просматривать видео. Мы вчера хотели встретиться с женщиной, убившей собаку Лизу, проехали на место ее работы, но там никого уже не застали. Есть информация, что она пыталась купить справку о том, что ее ребенок получил психологическую травму, но у нее ничего не получилось. Мы будем держать вас в курсе происходящего, - ответила по телефону Ольга Соловьева.

В Управлении полиици на брифинге 4 октября журналистам сообщили, что комментарии по данному факту могут предоставить только в Департаменте полиции. Напомним, ранее в полиции Рудного сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Сейчас, чтобы доказать факт убийства собаки, волонтерам предстоит отыскать труп Лизы. Ее хозяева совершили оплошность, просто выбросив труп, даже не сделав фото и видео. Если труп собаки не удастся найти, то женщину, убившую той-терьера, будет трудно привлечь к ответственности по статье УК РК «Жестокое обращение с животными».

Фото Ирины Стариковой