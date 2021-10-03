Об очередном вопиющем случае сообщили местные зооволонтеры на странице @dobro_hvostik_rudny в Инстаграм, сообщает ИА Город.

По информации авторов поста, 30 сентября во дворе дома №66 по ул. Сандригайло женщина убила миниатюрную комнатную собачку. Сообщается, что собака породы мини той-терьер гуляла вместе с хозяйкой, к животному подошли дети, собака начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, неожиданно завязалась драка.

«…Набросились вдвоем на хозяйку, произошла драка, хозяйке собаки вырвали клочки волос и сломали палец, хозяйка собаки попыталась уйти домой с собакой, мама ребенка догнала ее со словами: «я все равно убью твою собаку», схватила собаку, хозяйка попыталась забрать у нее (животное), но, увы, у нее не получилось, мама ребенка была выше и сильнее ее, она кинула со всей силы собаку об асфальт, собака лежала на асфальте, у нее сразу пошла кровь из головы и рта, произошла моментальная гибель собаки», - говорится в опубликованном 2 октября посте.

Сообщается, что вся эта бойня происходила на глазах у маленьких детей. Есть также информация, что на следующий день мужчина из семьи убившей собаку женщины угрожал еще одной владелице миниатюрной собаки убить и это животное тоже.

Волонтеры под постом оставили отметки акимата Рудного и области, СМИ, Управления полиции и даже Президента страны.

В УП Рудного позже сообщили ИА Город, что по факту драки и убийства собаки по ул. Сандригайло проводится проверка.

В комментариях под постом рудничане сомневаются, что женщина, убившая чужую собаку, понесет наказание. 6 августа текущего года в местной группе зооволонтеров @dobro_hvostik_rudny было опубликовано видео: неизвестные выбросили с балкона четвертого этажа собаку с ножевым ранением. Животное скончалось в муках. Выбросили собаку из девятиэтажного дома №102 по ул. Парковая, очевидцы утверждали, что совершили этот чудовищный поступок жильцы квартиры, которая сдается в наем. Зооволонтеры обратились в полицию. Позже в УП ответили, что в ходе досудебного расследования установлено, что состав правонарушения отсутствует: факт жестокого обращения с животным не был подтвержден, и прокуратура согласна с этим.

А спустя пару дней с балкона выбросили еще одну собаку. По данным волонтеров произошло это по адресу ул. Ленина, 175. Хозяева утверждали, что собака упала сама.