Акимат района в соответствии с постановлением коллегии должен теперь расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 267,3 га с директором названного ТОО Максимом Артемуком. Товарищество 15 лет обрабатывало участок, сеяло на нем зерновые, отчитывалось за него, платило с учетом его налоги. А недавно выяснилось, что все это время земля имела параллельного пользователя, от которого право распоряжаться ею перешло сначала в НАО «Фонд проблемных кредитов», а затем ТОО «KST-Grain».

Представитель ТОО "Макс" намерена дойти до Верховного суда / Фото из архива "НГ"

Уже это товарищество провело последнюю посевную и обратилось с иском в СМЭС, потребовало от акимата и его отдела земельных отношений признать договор с ТОО «Макс» недействительным. Прежде всего, на том основании, что переданное ему по цепочке право землепользования возникло раньше, чем у ТОО «Макс».

Суд исковые требования удовлетворил, несмотря на то, что представитель Артемука в суде доказывал, что тому самому параллельному пользователю - ТОО «НурАл» - право землепользователя досталось с грубейшими нарушениями. До 2006 года участком распоряжалось КХ Гумбатов, и его право землепользования было зарегистрировано в регистрирующем органе. Только 6 февраля 2006 года глава крестьянского хозяйства от него отказался - нотариально удостоверил заявление об отказе от права землепользования на поле № 27, расположенном в Жекекольском сельском округе Карасуского района. Как оно могло в 2005 году достаться ТОО «НурАл»? Тем более что участок необходимо было при передаче права землепользования вернуть обратно в земли запаса, что сделано не было. Эти же доводы юрист Ирина ТУСОВА привела и на заседании апелляционной коллегии. Добавила, что необходимо было бы в суде первой инстанции привлечь в качестве третьего лица и НАО «Фонд проблемных кредитов», чтобы выяснить, каким образом «НурАл» задолжал фонду, ведь право землепользования было передано туда в погашение долга.

Товарищество ни одного дня не использовало участок по целевому назначению, в отличие от ТОО «Макс», что подтвердил представитель отдела земельных отношений. И это ГУ, и сам акимат Карасуского района как ответчики по иску считают договор с ТОО «Макс» действительным и заключенным без нарушений.

- Возмущение ваше мы понимаем, но вины в сложившейся ситуации у ТОО «KST-Grain» нет, - сказал на заседании коллегии Нуржан ШУНУШЕВ, представляя в суде одновременно и ТОО «НурАл» и ТОО «KST-Grain».

Главный аргумент - возникшее все-таки раньше, чем у ТОО «Макс» право землепользования. Был период: с 13 марта 2006 года, когда постановлением акима Карасуского района было прекращено право землепользования КХ Гумбатов и до 27 марта 2006 года, когда это право было предоставлено ТОО «Макс»... - и вот именно в этот временной промежуток ТОО «НурАл» уже являлось единственным землепользователем спорного участка.

Вторая сторона доказывала, что земля ТОО «НурАл» изначально была предоставлена с нарушениями, так что землепользование было незаконным. Однако коллегию доводы апелляционной жалобы не убедили. Решение СМЭС ее постановлением оставлено в силе.

Представитель ТОО «Макс» сообщила «НГ», что обязательно обжалует решение в Верховный суд.