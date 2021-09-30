Их второй год не подключают к построенному газопроводу. Акимат Костаная в лице отдела ЖКХ, являющегося заказчиком строительства, назначает даты одну за другой, без конца сдвигая сроки. Причина - объект не сдан в эксплуатацию, на него не подписан акт ввода, без чего КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» подключать потребителей не будет.

Две недели назад, 16 сентября, на встрече с жителями района Костанай-2 и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ говорил, что отсутствие акта ввода до сих пор имеет место только по одной причине - у земельного участка под газопроводом истек срок аренды. Говорил, что постановление акимата о продлении этого срока уже принято, необходимо его только зарегистрировать в органах юстиции и можно будет официально ввести газопровод в эксплуатацию. Сообщал также, что, возможно, даже до окончания регистрации (под гарантийное письмо акимата) газовики согласятся начать работы по подключению. И тогда можно будет управиться до конца сентября.

Температура в домах едва превышает 15 градусов

- Мы дни считали. Но настораживало то, что никакой работы у нас на месте и близко не начиналось. Решили уточнить в отделе ЖКХ, что происходит все-таки, - сообщила «НГ» член инициативной группы Алена ГЕРМЕС. - Весь день 28 сентября я пыталась по телефону вызвонить руководителя отдела. Бесполезно. Обратилась к депутату городского маслихата Евгению Сотникову, который был с нами на встрече. Он тоже начал звонить, в том числе в «Аймак». Он-то и выяснил, что акта ввода все еще нет. 29-го я решила поехать в отдел, все-таки выяснить, когда реально у нас будет газ. Холод активность подстегивает. У нас, например, в доме 16 градусов, мерзнут все, вплоть до домашних животных. Я сама простужена. Включаем обогреватель, но он один дом не нагреет, а если работают несколько, проводка не выдерживает. Да и сколько нам еще терпеть? У людей в семьях есть маленькие дети, старики. Нас обнадежили, что все будет идти максимально быстро, и опять обещания оказываются пустышкой. Я не голословно говорю. В отделе ЖКХ пришлось ругаться, чтобы появился руководитель. И что же мы узнали, что документ на регистрацию не отправлен до сих пор. Специалист, которую пригласил Есергепов, это подтвердила. Две недели прошло! В ответ на мое возмущение прозвучали слова, что есть процедуры, сроки, все не так просто. Но зачем же тогда нас ориентировали на конец сентября? Вот я уверена, что и никакого гарантийного письма в «Аймак» акимат не направлял. Хотела бы ошибиться... Я еще раз обратилась к депутату. Он обещал по нашей проблеме все выяснить у акима Костаная. Спасибо Евгению, что пытается нам помочь.

... поэтому в ход идут обогреватели

По словам Алены Гермес, она сообщила последние новости в группе жителей, которые ждут подключения газа. Люди намерены обращаться в прокуратуру и антикоррупционную службу.

"А отопление скоро дадут?" - "И не мечтай!"