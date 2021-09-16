Сегодня, 16 сентября, там прошла встреча и. о. руководителя отдела Нуралы ЕСЕРГЕПОВА с членами инициативной группы граждан, которые пытаются добиться подачи топлива в дома. Сроки назывались не единожды, но газа до сих пор нет.

Речь идет о затянувшемся завершении проекта «Газоснабжение жилых домов в границах улиц Белинского - Жуковского - Станционной - Новой (Мира) в Костанае». Газ в домах планировалось подать еще в прошлом году, однако минувшую зиму люди прожили без него. Боятся, что в этом году случится то же самое. Всю весну и лето активные жители района добивались от акиматов города и области, от филиала АО «КазТрансГаз Аймак» ответа на вопрос, когда же им подадут газ. В интересах граждан запросы об этом делала и редакция «НГ». Заказчик в лице отдела ЖКХ отвечал: до 1 августа, в сентябре...

- Дело в том, что все построено, - сказала корреспонденту «НГ» жительница района Костанай-2 Алена ГЕРМЕС. - И мы к приему газа готовы, люди в среднем на это потратили по 600 тысяч тенге, а то и больше. Сделали проекты, закупили все необходимое оборудование. Но мы продолжаем мерзнуть и не знаем, закупать нам уголь и дрова на предстоящую зиму или нет. Проблема касается многих.

Одно из последних объяснений переноса пусковых сроков звучало так: специалисты КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» выдали несколько технических замечаний по объекту, до их устранения он не может быть принят в эксплуатацию, следовательно, невозможно и подключение. Устранит их подрядчик, примет газопровод заказчик, подключим - такой ответ на запрос мы получили 8 июня.

Какова ситуация сегодня, на встрече с членами инициативной группы рассказал Нуралы Есергепов.

- Мы уже заключили с КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» четыре договора: на обслуживание газопровода, на потери, на врезку и дальнейшую эксплуатацию, за все работы филиалу уже заплачено, - сказал он. - Есть только один нерешенный момент - при регистрации акта приемки объекта в эксплуатацию выяснилось, что срок аренды земельного участка, на котором располагается газопровод, истек. Но на сегодня уже вышло постановление акимата о предоставлении его во временное землепользование. Сегодня мы заключим об этом договор и подадим его на регистрацию в управление юстиции. Дальше зарегистрируем в юстиции акт приемки объекта. Остальные документы в «Аймак» сданы. Остался только акт. Мы планируем такой вариант: направить в КПФ гарантийное письмо о том, что документы точно предоставим, поэтому газовики могут заходить в район Костанай-2 и начинать врезки. Если так получится, то можно завершить эти работы до конца месяца.

Корреспондент «НГ» поинтересовался у представителя филиала, возможно ли так сделать.

- По возможности начать работы под гарантийное письмо решать будет наше руководство, - ответил представитель компании Жансары МАКИШЕВ, который курирует Костанайское газовое хозяйство. - В остальном могу сказать, что действительно все документы заказчиком сданы, подписаны нами. Газопровод был испытан на герметичность. Точки врезки мы уже осмотрели. Около месяца мы с отделом ЖКХ плодотворно работаем. Все замечания, направленные нами ранее, устранены. Если бы не были устранены, то мы бы не провели опрессовку газопровода. Что дальше? После того, как мы подключим газораспределительную сеть, уличную, к действующему газопроводу, жители в индивидуальном порядке будут обращаться к нам со своей исполнительно-технической документацией на каждый дом, получать разрешения, заключать договоры на газовые плиты и так далее.

- Мы получили техусловия, выполнили проект, но это было больше года назад. Они не устарели? - спросила Алена Гермес.

Ответ был: техусловия бессрочные, а проект действителен три года

На встрече встал вопрос и о тех костанайцах, кто технические условия не получил. Для них ситуация складывается не оптимистично. С декабря 2020 года КПФ АО «КазТрансГаз Амак» прекратил выдачу технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям «в связи со 100-процентной загрузкой газораспределительных станций». И не возобновит ее, пока не будет построена новая ГРС.

В районе Костанай-2 около 850 потенциальных абонентов, которые могли бы иметь газ благодаря новым сетям. Но, как утверждают члены инициативной группы, техусловия получили процентов 10 из них.