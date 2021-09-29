В СпецЦОНах РК устранили технический сбой
29 сентября 2021, 16:48 | Государство
29 сентября в СпеЦОНах РК из-за технического сбоя временно были недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могли сдать экзамены на права.
Как сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", сбой устранен и услуги по оформлению водительских прав восстановлены.
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