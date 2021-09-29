29 сентября в СпеЦОНах РК из-за технического сбоя временно были недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могли сдать экзамены на права.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", сбой устранен и услуги по оформлению водительских прав восстановлены.