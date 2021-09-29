В спецЦОНах Казахстана произошел сбой
29 сентября 2021, 14:10 | Государство
В спецЦОНах Казахстана наблюдается технический сбой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".
Фото:gov.kz
"29 сентября в спецЦОНах зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений - недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могут сдать теоретический и практический экзамены на права. Услуги по перерегистрации авто и замене прав доступны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Правительство для граждан" и "Национальные информационные технологии" работают над устранением сбоя и восстановлением услуги.
Последние новости
29.09.21 11:49 "Для детей и экономии" - Почти 287 млн тенге потратят на замену газона стадиона "Центральный" в Костанае
29.09.21 09:27 Первенство во всем! - Может ли профессиональный музыкант стать экстремальным спортсменом?
28.09.21 19:30 "Я боксировал за Костанай" - Чемпион мира Александр Усик о том, как он был легионером в Казахстане
28.09.21 18:38 Жители Костанайской области смогут оформить выплаты по рождению ребенка в любом ЦОНе Казахстана
28.09.21 18:30 Пропавшего мальчика нашли полицейские в Аулиекольском районе
28.09.21 16:55 Нарушения по трем статьям - Дело о скандальной стройке по ул. Темирбаева в Костанае будет разбирать суд
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.