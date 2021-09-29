В спецЦОНах Казахстана наблюдается технический сбой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".





Фото:gov.kz

"29 сентября в спецЦОНах зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений - недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могут сдать теоретический и практический экзамены на права. Услуги по перерегистрации авто и замене прав доступны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Правительство для граждан" и "Национальные информационные технологии" работают над устранением сбоя и восстановлением услуги.

"О восстановлении работы сервисов мы сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в госкорпорации.