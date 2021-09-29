В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали информацию о прекращении розыска бизнесмена Анатолия Балушкина на территории России, передает Tengrinews.kz.

Анатолий Балушкин. Фото:facebook.com/bipek.kz

"Генеральная прокуратура сведениями о прекращении его розыска на территории Российской Федерации не располагает. Обстоятельства, связанные со сменой подозреваемым гражданства, в настоящее время проверяются органом следствия", - сообщили в ведомстве.

Следствие ведет межведомственная группа из числа сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, Комитета национальной безопасности и МВД Казахстана. Досудебное расследование проводится по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса в отношении руководителей группы компаний АО "Азия Авто", подозреваемых в хищении денежных средств.

"28 июля 2021 года деяние Балушкина А.М. (главный акционер и председатель совета директоров группы компаний АО "Азия Авто") квалифицировано по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса, судом в отношении него заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. 12 августа 2021 года он объявлен в международный розыск", - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана вынес решение по иску Министерства индустрии и инфраструктурного развития к автосборочной компании "Азия Авто". Суд обязал "Азия Авто" вернуть государству почти 174 миллиарда тенге.