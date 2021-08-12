В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) объяснили розыск учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина, входящего в список 50 богатейших граждан по версии Forbes, передает Tengrinews.kz.

Анатолий Балушкин. Фото:facebook.com/bipek.kz

"Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по статье 190, части 4 Уголовного кодекса "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судом заочно была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, бизнесмен объявлен в розыск. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Анатолий Балушкин вошел в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes на декабрь 2020 года. Его состояние оценивалось в 153 миллиона долларов.

Ранее объявление о розыске бизнесмена появилось на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в разделе "розыск преступников". О причинах объявления в розыск не сообщается, однако, по данным сайта, Балушкин скрылся от следствия.