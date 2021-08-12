В чем подозревают бизнесмена из списка Forbes Анатолия Балушкина
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) объяснили розыск учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина, входящего в список 50 богатейших граждан по версии Forbes, передает Tengrinews.kz.
Анатолий Балушкин. Фото:facebook.com/bipek.kz
"Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по статье 190, части 4 Уголовного кодекса "Мошенничество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судом заочно была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, бизнесмен объявлен в розыск. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее объявление о розыске бизнесмена появилось на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в разделе "розыск преступников". О причинах объявления в розыск не сообщается, однако, по данным сайта, Балушкин скрылся от следствия.
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