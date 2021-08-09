Анатолия Балушкина разыскивает Департамент государственных доходов по ВКО, передает Informburo.kz.

Один из организаторов автосборочного производства, контролирующий акционер и председатель совета директоров группы компаний "Бипэк Авто – Азия Авто" Анатолий Балушкин объявлен в розыск в Казахстане. Данные о его розыске как преступника размещены в информационном сервисе Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК.

По представленной информации, Балушкина разыскивает Департамент государственных доходов по ВКО. При этом указано, что разыскиваемое лицо скрылось от следствия.

Анатолий Балушкин является контролирующим акционером АО "Азия Авто" и АО "БИПЭК Авто Казахстан". Он входит в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes на декабрь 2020.

В 2020 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расторгло с "Бипэк Авто – Азия Авто" соглашение о промышленной сборке. Ведомство потребовало вернуть преференции и льготы в размере 405 млн долларов (более 174 млрд тенге), которые предприятие получало с 2010 года.

В начале 2021 года МИИР РК выиграло суд против компании. В результате многочисленных судебных процессов над "Бипэк Авто – Азия Авто" тысячи рабочих по всей стране остались без работы, а заводы перестали выпускать некоторые марки авто.