Сергея Седова временно отстранили от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК по тяжёлой атлетике, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжёлой атлетики.

Ранее бывшие атлеты сборной и тренерского штаба сборной обвинили Седова в психологическом давлении на спортсменов. Федерация создала комиссию, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Возглавил комиссию государственный тренер РК по тяжёлой атлетике Тапсир Мендихан.

"В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию", – заявили в федерации.

Департамент полиции Алматинской области расследует уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета Альберта Линдера. В Федерации тяжёлой атлетики РК заявили, что намерены оказать следствию всю необходимую поддержку.