Родной брат Альберта Линдера Семен выложил пост в Instagram, где он закопал медали, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также он рассказал, что могло послужить причиной самоубийства.

"Брат. Ты навсегда в моем сердце! Это наши с ним медали! Мы всегда были с ним вместе, все детство дома, всю спортивную жизнь! Он для меня был не только братом, но и заменял отца! Он учил меня не сдаваться и вкладывать душу в то, чем занимаешься! Мой брат мотивировал меня всегда, учил меня быть сильным и, главное, честным!

Брат был целеустремленный, жил тяжелой атлетикой, любил это дело больше всего. Отдавался полностью спорту, он сильно любил штангу, потому что нашел себя! У него была цель и мечта! Он был патриот своей страны и с гордостью поднимал флаг Казахстана! Он человек с большим сердцем, никогда не обманывал, всегда помогал всем и дарил много добра. Про него очень много можно говорить и только положительное!

Он поверить не мог, что спорт может с ним такое сделать! На протяжении года, когда мы сидели на сборах, он впадал в депрессию, сломался парень с большим сердцем, который любил спорт, и он продолжал все это время тренироваться и находиться в сборной Казахстана, я был с ним рядом! Это все видели, как он мучился, не пил, не ел по 5 дней и в то же время тренировался и никто ему помощь не оказал! А только после того, как он сломал руку об стену и после только этого отправили домой одного без сопровождения. И это личный тренер, он же старший тренер сборной Казахстана.

НеТренер ни разу не обратился к специалистам. И это НеТренер, который с детства делал много неприятного для нас! И это многие знают, и многие через это прошли Так как цель лишь одна - это деньги!

Брат был в адекватном состоянии, он нес в себе всю эту боль и разочарование на протяжении длительного времени, после ухода из спорта. И все про него забыли.

НеТренер приезжал пару раз, только чтобы уговорить его в этом состоянии продолжать тренироваться дальше и свозил вместо к специалистам в мед, а в церковь и в мечеть, так решает проблемы старший тренер сборной Казахстана, после этого он понял то, что мой брат не будет тренироваться, и также забыл его!

Ведь когда ты на пьедестале, ты нужен всем, а когда тебя сломали, тебя заменят. Он не мог найти себя без тяжелой атлетики! Он ушел, никому ничего не сказав! Мой брат ушел!", - написал Линдер (орфография и пунктуация сохранены).

А в комментариях к своему посту Семен добавил (орфография и пунктуация сохранены): "Я хочу сказать лишь одно, что этот НеЧеловек не должен находиться в спорте, он не должен тренировать детей. Поверьте мне, если обычного человека погрузить на неделю с ним, он не выдержит - это страшный НеЧеловек.

Мне нет смысла что-то сочинять и кого-то просто обвинять! Это правда, о которой все бояться сказать, так же как и боялись мы! Я молчал, сейчас я буду идти до конца! Я не представляю, как у него хватает совести оставаться дальше в тренерской деятельности после того, что он сделал.

Это личный тренер - он же старший тренер сборной РК. Забейте его фамилию имя в Гугл и будет все ясно! Кто тренировал нас.

Всевышний накажет того, кто причастен к этому !! И я надеюсь, что это дело не останется в стороне. Виновный должен быть наказан законом РК! И где все люди, которые радовались, когда он приносил медали,ГДЕ ВСЕ ? их не было не после ухода из сборной, не сейчас!

Я остался без брата! Медали, которые уже ничего не значат, тоже похоронил! Они не нужны мне, И тем более моему брату! Прошу совершить Дуа за Альберта!".

Напомним, о смерти 25-летнего Альберта Линдера стало известно 17 сентября. А позже появилась информация, что он покончил жизнь самоубийством. В полиции Алматинской области заведено уголовное дело по факту гибели казахстанского тяжелоатлета.