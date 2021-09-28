Пропавшего мальчика нашли полицейские в Аулиекольском районе
28 сентября 2021, 18:30 | Происшествия
Без вести пропавший несовершеннолетний Рустам Ташмагамбетов найден. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
13-летний Рустам найден полицейскими в Аулиекольском районе. Полиция установила, что мальчик приехал в поселок Аманкарагай на попутном транспорте к родственникам. В настоящее время он находится у них. С подростком работают ювенальные полицейские.
Напомним, 27 сентября около 11.00 Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий и не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.
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