Без вести пропавший несовершеннолетний Рустам Ташмагамбетов найден. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

13-летний Рустам найден полицейскими в Аулиекольском районе. Полиция установила, что мальчик приехал в поселок Аманкарагай на попутном транспорте к родственникам. В настоящее время он находится у них. С подростком работают ювенальные полицейские.

Напомним, 27 сентября около 11.00 Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий и не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.