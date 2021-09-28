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13-летнего мальчика разыскивает полиция Костаная

28 сентября 2021, 11:31 |  Происшествия

Несовершеннолетний Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий 27 сентября, около 11.00, и до сих пор не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.

Полицейские уже проводят оперативно-розыскные мероприятия. Ориентирован весь личный состав  области. К поискам подключены волонтеры.      
      
Приметы: рост 152 см, плотного телосложения, волосы черные, короткие, глаза темно-карие.

Был одет в бордовую рубашку, синие брюки, темно-коричневые туфли.

Всех, кому, что-либо известно о местонахождении подростка, просят  сообщить по номеру «102»