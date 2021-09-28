Несовершеннолетний Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий 27 сентября, около 11.00, и до сих пор не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.

Полицейские уже проводят оперативно-розыскные мероприятия. Ориентирован весь личный состав области. К поискам подключены волонтеры.



Приметы: рост 152 см, плотного телосложения, волосы черные, короткие, глаза темно-карие.

Был одет в бордовую рубашку, синие брюки, темно-коричневые туфли.



Всех, кому, что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по номеру «102»