13-летнего мальчика разыскивает полиция Костаная
28 сентября 2021, 11:31 | Происшествия
Несовершеннолетний Рустам Ташмагамбетов ушел со школьных занятий 27 сентября, около 11.00, и до сих пор не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних.
Полицейские уже проводят оперативно-розыскные мероприятия. Ориентирован весь личный состав области. К поискам подключены волонтеры.
Приметы: рост 152 см, плотного телосложения, волосы черные, короткие, глаза темно-карие.
Был одет в бордовую рубашку, синие брюки, темно-коричневые туфли.
Всех, кому, что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по номеру «102»
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