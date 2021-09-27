В правительстве назвали причины разрешения свадеб и банкетов
В правительстве объяснили, почему разрешили проводить торжественные мероприятия с массовым скоплением людей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Мы дали разрешение на проведение ряда мероприятий, но с жесткими условиями. Во-первых, у всех должен быть "зеленый" статус в Ashyq. Мы должны постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации, возвращаться к "доковидной" жизни", - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве.
Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что в Казахстане уже более шести миллионов человек прошли полный курс вакцинации, по его словам, создана иммунная прослойка.
"Мы видим, что эпидситуация в Казахстане улучшается. Коэффициент "R" меньше единицы уже на протяжении длительного времени. Дополнительно это, конечно, поддержка бизнеса в кризисное время, чтобы они могли работать безопасно. При этом все четко регламентировано, внутри этих организаций есть четкие требования по саэпидрежиму, дистанцированию и другие методы. Данный метод позволил нам запустить объекты бизнеса, дать возможность работать в пандемию, при этом обезопасив как собственные коллективы так и посетителей", - сказал Цой.
Но это не означает, что все могут проводить мероприятия без контроля по всей территории страны. Этот вопрос стоит на контроле. никто с государства на снимал контроля за распространением коронавируса в Казахстане", - отметил он.
Напомним, решением Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 с 27 сентября в стране разрешено проводить торжественные, памятные, семейные мероприятия, банкеты, свадьбы и юбилеи. От того, в какой зоне по эпидемиологической ситуации находится регион, зависит, сколько человек может пригласить на той организатор.
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