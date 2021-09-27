В правительстве объяснили, почему разрешили проводить торжественные мероприятия с массовым скоплением людей, передает корреспондент Tengrinews.kz.





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"Мы дали разрешение на проведение ряда мероприятий, но с жесткими условиями. Во-первых, у всех должен быть "зеленый" статус в Ashyq. Мы должны постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации, возвращаться к "доковидной" жизни", - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве.

Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что в Казахстане уже более шести миллионов человек прошли полный курс вакцинации, по его словам, создана иммунная прослойка.

"Мы видим, что эпидситуация в Казахстане улучшается. Коэффициент "R" меньше единицы уже на протяжении длительного времени. Дополнительно это, конечно, поддержка бизнеса в кризисное время, чтобы они могли работать безопасно. При этом все четко регламентировано, внутри этих организаций есть четкие требования по саэпидрежиму, дистанцированию и другие методы. Данный метод позволил нам запустить объекты бизнеса, дать возможность работать в пандемию, при этом обезопасив как собственные коллективы так и посетителей", - сказал Цой.

Вице-премьер Тугжанов добавил, что поддержка бизнеса стала решающей причиной в разрешении на проведение тоев. "Речь не идет о том, что мы разрешаем проводить банкеты и торжественные мероприятия. В первую очередь речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. Это один из самых главных вопросов, которые стоят на повестке дня.

Но это не означает, что все могут проводить мероприятия без контроля по всей территории страны. Этот вопрос стоит на контроле. никто с государства на снимал контроля за распространением коронавируса в Казахстане", - отметил он.

Напомним, решением Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 с 27 сентября в стране разрешено проводить торжественные, памятные, семейные мероприятия, банкеты, свадьбы и юбилеи. От того, в какой зоне по эпидемиологической ситуации находится регион, зависит, сколько человек может пригласить на той организатор.