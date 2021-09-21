В Казахстане ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщила Межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19, передает Tengrinews.kz.

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Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19.



Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, за последние две недели уровень заболеваемости и летальности снизился на 60 процентов.



В этой связи комиссия приняла несколько решений:

с 27 сентября разрешить проведение мероприятий с участием сотрудников и посетителей с "безопасным" статусом Ashyq (объекты, которых касаются послабления, прилагаются в таблице ниже);

(объекты, которых касаются послабления, прилагаются в таблице ниже); возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан);

(Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан); возобновить безвизовый режим для въезда в Республику Казахстан с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения: Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия.

Также в целях увеличения доступности вакцинации Тугжанов поручил акиматам организовать соответствующие пункты в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на крупных базарах и рынках.



По итогам заседания МВК заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.