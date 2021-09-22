После трагедии в Алматы, когда мужчина при выселении застрелил судисполнителя и полицейских, депутат Мажилиса Андрей Линник призвал ограничить возможности банков, снизить ставки по кредитам и срочно принять закон о банкротстве физических лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.





Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

"Два дня назад в Алматы произошла трагедия. При выселении должника банка были убиты пять человек. (...) Известно, что причиной трагедии стал спор несостоятельного должника с банком за единственное жилье. При долге в 121 миллион тенге банк изъял у должника нежилое помещение с земельным участком оценочной стоимостью в 184 миллиона тенге, которое при изъятии банк переоценил в 96 миллионов, то есть в два раза меньше. А в дополнение к этому банк решил изъять и жилой дом должника. И после нескольких лет добился своего, выбрасывая на улицу и лишая единственного жилья не только должника, но и его несовершеннолетних детей", - указал Линник в депутатском запросе на имя первого вице-премьера Алихана Смаилова.

Он уточнил, что осуждает насилие в любой форме, а тем более убийство людей, и не оправдывает действия стрелявшего.

"Между тем с подобным однобоким толкованием сталкиваются тысячи граждан, рискнувших заняться предпринимательством или просто бравших кредиты. Многие из должников нередко тоже идут на крайние меры, вплоть до суицида, но в данном случае должник повернул оружие против других лиц.

Эта ситуация вновь обращает внимание на огромную закредитованность населения, провоцируемую в том числе высокой базовой ставкой Нацбанка, несправедливость судебных решений по подобным спорам и возможный сговор судебных исполнителей и банковских работников", - заявил депутат.

По его словам, фракция "Ак жол" более десятка раз предлагала разработать закон "О банкротстве физических лиц", в котором будут гарантированы жизненные права разорившихся граждан, чтобы не обрекать на голод и нищету, даже если они не рассчитали свои силы в кризис и поддались на рекламу кредитов.

"В 2015 году ввиду отказа госорганов мы даже разработали свой законопроект, который заблокировало правительство. Сами уполномоченные органы постоянно откладывают принятие этого документа. Вчерашние жертвы - прямой результат безразличного отношения к положению тысяч малых предпринимателей и простых должников", - указал Линник.

По его предложению, при изъятии залогового имущества несостоятельного должника отклонение от оценочной стоимости не должно превышать 10-15 процентов, так как при оформлении в залог такое имущество изначально занижается к сумме кредита на 30-40 процентов.

"Полагаем крайне необходимым Агентству по регулированию финансового рынка ограничить возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. Для прекращения искусственного раздувания суммы кредита, как мыльный пузырь, необходимо понизить ставки по кредитам, для чего нужен пересмотр политики Нацбанка в отношении базовой ставки, которая сегодня в любом случае не сдерживает инфляцию, но служит поводом для неадекватно высоких ставок банков второго уровня", - указал депутат.

Также он призвал в срочном порядке разработать законопроект "О банкротстве физических лиц", который исключит подобного рода трагедии в будущем.

Напомним, в микрорайоне Акбулак в Алматы 20 сентября мужчина стрелял в полицейских и судисполнителей, пытавшихся выселить его из дома. Погибли пять человек: судисполнитель, двое участковых полицейских, новый хозяин спорного имущества и еще один человек, привлеченный судисполнителем.

