Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Tengrinews.kz
В микрорайоне Акбулак в Алматы мужчина выстрелил в полицейских и судисполнителей. Известно о пяти погибших, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры из видео
"20 сентября около 17.00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома - гражданин Д. 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.
Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.
Погибли два сотрудника полиции:
Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции Сулеев Дархан Даулбаевич 1982 года рождения и участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, капитан полиции Байгазиев Нурбол Назарбаевич 1988 года рождения.
Сообщается, что подозреваемый обезврежен и задержан.
Очевидцы происшествия распространяют видео в сети.
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В полиции заявили, что ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
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