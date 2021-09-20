В микрорайоне Акбулак в Алматы мужчина выстрелил в полицейских и судисполнителей. Известно о пяти погибших, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"20 сентября около 17.00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома - гражданин Д. 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.

Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.