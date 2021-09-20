Об этом сообщили в пресс-службе областной больницы Костанайской области.

ЧП произошло 16 сентября в частном доме № 116 на ул. Бородина. Трое мужчин утепляли стены строительной пеной в погребе. В помещении скопилось слишком много взрывопожароопасной газовоздушной смеси, что привело к хлопку.

От взрыва пострадали три человека. Двое попали в реанимацию - у одного был ожог 80% поверхности тела, у другого - 35%. Третий мужчина получил ожог 12%, после осмотра медиками в приемном покое от госпитализации отказался.

Как стало известно сегодня, 20 сентября, двое мужчин, находящихся в городской больнице, скончались.

- К сожалению, оба пострадавших от взрыва на улице Бородина,скончались от ожоговой болезни (ожоговая болезнь – комплексное нарушение деятельности органов и систем, развивающееся вследствие обширных ожогов), - сообщили в пресс-службе.