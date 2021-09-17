ЧП произошло вчера, 16 сентября, вечером, в доме № 116 по ул. Бородина в Костанае. Как сообщили сегодня в пресс-службе ДЧС, сообщение поступило на пульт «101» в 17:12. К месту вызова были направлены два экипажа пожарных расчетов в составе 9 сотрудников личного состава службы пожаротушения ДЧС.

- По прибытию было установлено, что на территории частного жилого дома, в погребе гаража, произошел хлопок газо-воздушной смеси. Спасателями из погреба гаража был извлечен в бессознательном состоянии один из пострадавших и передан карете скорой помощи, - прокомментировал пресс-секретарь ДЧС Костанайской области Валихан ДОСАНОВ. - Другому пострадавшему была оказана помощь очевидцами.

По предварительным данным, установлено, что в погребе проводились строительно-монтажные работы по утеплению стен строительной пеной «Polynor». При ее использовании образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной газовоздушной смеси, что привело к хлопку.

- Использованный строителями данный полиуретановый утеплитель содержит в своем составе дифелнилметандиизоцианат, который при достижении высокой концентрации в закрытом помещении и источника огня имеет взрывоопасные свойства, - пояснил Досанов.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия материалы направлены в управление полиции Костаная.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС