Фотографии происшествия прислал "НГ" очевидец. Баллон взорвался сегодня, 16 сентября, в доме № 116 по ул. Бородина.

- Произошёл взрыв и пожар, трое людей (работники) оказались зажаты в подвале, ребята с шиномонтажки и СТО помогали спасать, - написал автор фото. - Все трое живы пока что. Жуткие Кадры, жуткие крики в ушах до сих пор.

Как сообщили в пресс-службе Костанайской областной больницы, по предварительной информации взорвался баллон по адресу ул. Бородина, 116.

Трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в горбольницу.

У мужчины 1995 г. р. ожог головы, туловища, конечностей 3-й степени 80% поверхности тела. У мужчины 1984 г. р. ожог головы, грудной клетки и дыхательных путей 3-й степени 35% поверхности тела. Оба в реанимации.

У мужчины 1983 г.р. ожог лица и волосистости части головы 2й степени, 12% поверхности тела. Доставлен в приёмный покой. От госпитализации отказался.