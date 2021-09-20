Убийство произошло 16 июня 2021 года, около 19.00, рядом с аптекой № 100 и почти напротив здания департамента полиции. Мужчина зарезал молодую женщину на глазах прохожих, которые успели сделать фото и видео происшествия.

Предварительное слушание в СМУС Костанайской области прошло 17 сентября. Погибшая, Дарина Ахмадиева - бывшая жена 37-летнего подсудимого Азамата МОЛДРАХМЕТОВА. У них есть 11-летний сын, в браке прожили 8 лет, после чего развелись. Согласно материалам дела, Молдрахметов под предлогом общения с сыном изводил Ахмадиеву ревностью. На момент убийства женщине было 33 года.

Вечером 16 июня Азамат ждал Дарину возле ее работы.

- Когда Ахмадиева вышла с работы, Молдахметов ее ждал. Вместе они направились в сторону остановки, расположенной по ул. Баймагамбетова. На остановке между подсудимым и потерпевшей вновь возникла крупная ссора, - зачитал обвинительное заключение прокурор Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Тогда у подсудимого возник умысел на убийство бывшей жены на почве ревности. С собой у него оказался кухонный нож, который он взял заранее на встречу. Недалеко от остановки он нанес несколько смертельных ударов Ахмадиевой, после чего нанес ножом удар себе в живот.

В итоге женщина скончалась на месте, ее экс-супруга доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В суде Молдрахметов присутствовал. Он является инвалидом по слуху, поэтому с ним общались на языке жестов через сурдопереводчика. После предъявленного обвинения подсудимый сообщил, что обвинение ему понятно. О признании или непризнании вины его спросят во время главного судебном разбирательства, которое назначено на 23 сентября.