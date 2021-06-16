Преступление произошло сегодня, 16 июня, в 19.00, на улице Баймагамбетова, возле аптеки № 100. Подозреваемый в убийстве 37-летний житель областного центра уже задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Личность погибшей женщины устанавливается. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 УК РК " Убийство", - сообщили в полиции. - Мотивы преступления выясняются.

По словам очевидцев, мужчина нанес жертве несколько ножевых ранений, а после ударил ножом и себя.

- Она бежала, просила о помощи, а он ее тыкал ножом, - сообщают читатели.