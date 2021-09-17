Реконструкцию городского пляжа в Рудном начнут не раньше 2022 года, так как деньги пока выделили только на разработку проектно-сметной документации.

Об этом заявил заместитель акима Рудного по коммунальным вопросам Ануар ЕСКАТОВ 16 сентября на брифинге, посвященном благоустройству города. Каким будет пляж, смогут решить сами рудничане, отметил он.

- Эта тема давно интересует горожан, люди обосновано спрашивают, когда в нашем городе будет организован пляж, - сказал Ескатов. - Хочу доложить, что на сегодня средства выделены только на проектирование. Объявлен конкурс, в ближайшее время он закончится и мы определим подрядчика по проектированию. Когда у нас появится институт, который будет разрабатывать проект, мы хотим, чтобы горожане тоже поучаствовали. Это будет либо в виде конкурса с предложениями, либо мы используем средства, которые у нас есть по сбору предложений от горожан. Но мы будем думать об этом только после того, когда определим поставщика. У нас немного таких фирм. До конца года начнем разработку проекта.

5 февраля 2021 года на отчетной встрече аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ уже отвечал на вопрос о городском пляже. Тогда он также сообщил, что будет разработана ПСД и сформирована бюджетная заявка.

- Когда аким выступал на отчетной встрече, у нас были планы на выделение средств, - пояснил Ескатов. - Я вам не могу точно сказать по датам, когда выделили средства. Эти планы были у нас и в прошлом году. То есть, тут имеет место быть чисто организационные моменты, такие, как подача бюджетной заявки, удовлетворение ее, заседание бюджетной комиссии, выделение средств на заседании маслихата. И потом уже мы посадили эти средства администратору, отделу строительства, на проектирование.

Заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ отметил, что при реконструкции городского пляжа потребуется очистить береговую линию и русло Тобола, которые заросли камышом.

- А это очень дорогостоящие работы, - резюмировал Искаков. - Нужно говорить о том, что у нас несколько несанкционированных пляжей, где купаются люди. Были ребята, которые утонули. Инициативы, которые будут продвигаться - например, по установке мусорных контейнеров на пляже, будут нами поддержаны.

Фото Георгия ГОВОРОВА