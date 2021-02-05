Отчётная встреча акима Рудного Куандыка ИСПЕРГЕНОВА прошла сегодня, 5 февраля, в режиме онлайн. Глава города отчитался о проделанной за год работе и ответил на несколько вопросов рудничан. На всё про всё у него ушло 16 минут.

Кадр из видео

Задать вопросы во время онлайн-отчёта с помощью call-центра у корреспондента "НГ" не получилось.

Вопросы аким зачитал по бумажке:

- Первый вопрос от Буркова Леонида Александровича: "Ранее я обращался к вам по вопросу благоустройства 10 микрорайона, а именно внутриквартальных придомовых проездов возле дома № 20 по ул. Фрунзе", - зачитал Испергенов и ответил: - Уважаемый Леонид Александрович, ранее мы с вами встречались, посмотрели те вопросы, которые поднимают жители. В 2020 году по улице Фрунзе был сделан средний ремонт дороги и проведено освещение. В этом году вашу проблему по внутриквартальным проездам - мы подсыпали осенью, это где работали теплосеть и водоканал. А то, что вы просите сделать тротуар, мы в этом году завершим.

Ещё, по словам акима, Бурков спрашивал об открытии и обустройстве городского пляжа, о чем активно говорит общественность последние 5-6 лет. Аким ответил, что в этом году будет разработана проектно-сметная документация на новый пляж и сформирована бюджетная заявка.

Следующий вопрос поступил от Натальи Витальевны Борейко. Она сообщила градоначальнику, что водопроводная линия, к которой подключен ее дом, является частной, но они платят за воду по общегородскому тарифу. Почему так происходит, в городском водоканале объяснить не смогли.

- Рудненский водоканал начисляет абонентскую плату только за предоставленные услуги, - ответил аким. - Мы этот вопрос рассмотрим и ближе к лету переведём его на баланс водоканала. Ещё вы меня спрашивали, почему летом в частном секторе нет напора поливочной воды. Отвечаю - данный вопрос мы взяли на контроль, с наступлением поливного сезона мы выйдем на место, этот вопрос изучим и этот вопрос мы снимем. Третий вопрос задаёт Наталья Витальевна: "Перед домом на улице Чекмарева находится заброшенный детский сад". Он находится в частной собственности, владельца мы сейчас надём, уведомление ему дадим, чтобы он навёл порядок на территории.

Наталья Борейко спрашивала акима о плохой дороге, которая ведет к школе № 12. Аким сказал, что исправит ситуацию в 2021 году.

Последний вопрос сумела задать Людмила Андреевна Картошова - почему в частный сектор перестал ходить маршрутный автобус.

- Действительно, у нас есть договор на маршрут № 13, - ответил Испергенов. - Есть свободный график, так как данный маршрут нерентабельный. 2 февраля мы объявили новый конкурс на обслуживание маршрута № 13. Ещё есть вопросы?

Но вопросов больше ни у кого не возникло.

После этого по видеосвязи выступил аким области Архимед Мухамбетов и отчёт главы Рудного закончился. Спустя час видеозапись отчёта на YouTube набрала 922 просмотра, 131 лайк и 5 дизлайков.

Напомним, в прошлом году аким Рудного Бахытжан Гаязов проводил две отчётные встречи, каждая растягивалась на пару часов.

Подробнее о том, как в Костанайской области отчитываются акимы в режиме онлайн, читайте в ближайшем номере "НГ".