Костанайские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность мужчины, записавшего аудиосообщение о проведённых прививках от коронавируса детям в 7-й школе Костаная. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Средняя школа № 7 /Фото из архива "НГ"

Подозреваемый - 38-летний житель областного центра, работает дальнобойщиком. По данному факту сотрудниками полиции ведется досудебное расследование.

Аудиофайлы о том, что ученикам костанайской школы № 7 тайно делали прививки, распространяются в соцсетях и мессенджерах. Мужские голоса сообщали, что привитые школьники в тяжелом состоянии в больнице, а 9-летний мальчик умер. В чаты скидывали три голосовых сообщения от разных мужчин.

Сегодня эту информацию опровергли в управлении здравоохранения и департаменте полиции Костанайской области.