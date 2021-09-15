Уголовное дело в отношении заместителя руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхана МОЛДАГУЛОВА продолжили рассматривать в суде №2 15 сентября.

Он обвиняется в присвоении премий и командировочных своих подчиненных, начисленных в честь Дня независимости РК и других праздников. Самому Халимхану Молдагулову премию не дали - на тот момент у него было дисциплинарное взыскание и по закону денежное поощрение ему не полагалось. Тогда, по версии обвинения, у него и возник замысел поживиться за счет подчиненных. В это время Молдагулов исполнял обязанности руководителя теринспекции. Премии и часть командировочных, по данным следствия, он забирал через Тажибаева - начальника одного из отделов.

15 сентября в суде допросили бывшего главного специалиста теринспекции лесного хозяйства и животного мира Мурата МОРГУЛОВА. Он сразу сказал, что показания на досудебной стадии процесса давал в антикоррупционной службе добровольно, давления на него никто не оказывал.

- На меня был издан приказ о командировании в Аулиекольский район на 2-3 дня, - пояснил свидетель. - Мне выдали командировочные - около 29 000 тенге. Но в командировку я в итоге не поехал. Деньги с меня никто не требовал и я их никому не отдавал, а потратил на покупку масла для служебного автомобиля. В это время как раз ремонтировали служебный автомобиль инспекции, по плану была замена масла, но денег на это бюджет не выделял, поэтому я отдал командировочные. Но авансовый отчет предоставил о командировке.

Свидетель Данияр ТУРАЛИН ранее также работал главным специалистом теринспекции. В 2020 году в честь Дня независимости ему начислили премию - около 15 000 тенге.

- На тот момент я был в отпуске, - рассказал Туралин. - Но мне позвонили и сказали: тебе на карту начислили премию в честь праздника, сними деньги, подъезжай и отдай их начальнику отдела Тажибаеву. Когда передавал ему деньги, спросил, для чего нужно отдать. Он ответил, что Молдагулов премию не получил, поэтому ему нужно оказать материальную помощь. Я подъехал и добровольно отдал премию.

Еще один бывший сотрудник теринспекции Канат БАТЫРХАНУЛЫ сообщил, что планировал съездить в командировку в Аудиекольский район для сверки лесных площадей, о чем и написал служебную записку Молдагулову.

- Потом из-за отчетов выехать в командировку я не смог, но на меня уже был издан приказ, - пояснил свидетель. - Мне были начислены командировочные - 17 500 тенге. Потом мне сказали, что я должен их отдать. Я отдал.

Допрос свидетелей продолжается.