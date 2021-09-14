В течение всего лета гражданский журналист "НГ" обращалась в Ikomek с просьбой обратить внимание на состояние деревьев, закованных в брусчатку при создании триатлон-парка, так как растения находятся по пути направления пешеходных дорожек.

Приствольный круг должен быть 1-1,5 м в радиусе. На дорожках триатлон-парка это правило нарушается везде / Фото Ивана ПАВЛИНЫ

Данная служба исправно реагировала, предоставляя ответы подрядчика, ТОО «Таза Жол АТ», который проблему не признал и в итоге перевел стрелки на заказчика - отдел ЖКХ акимата Костаная.

25 августа «НГ» отправила запрос руководителю отдела ЖКХ Наурзбаю Мусину, ответ нам предоставили 8 сентября. И позиция госоргана в решении экологической проблемы нас, мягко говоря, поразила.

Мы спрашивали, проводился ли тендер на данные работы, какие предприятия в нем участвовали, были ли описаны технические спецификации по высадке деревьев в триатлон-парке и в чем они заключались. В ответе за подписью и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВА сообщается:

- По объекту «Текущей ремонт Притобольского парка в районе центрального пляжа в г. Костанай» производились государственные закупки в 2020 году, также подробная информация имеется на портале государственных закупок. Для производства строительно-монтажных работ по объекту имеется техническая спецификация, которая также входит в конкурсную документацию.

Мы почему-то считали, что в ответах на запрос СМИ госорганы предоставлять информацию, а не указывать место, где эту информацию можно получить. Но последовали указанию и на портале госзакупок нашли техспецификацию. В ней детально прописаны нормы посадки деревьев и устройства газонов. И ничего не нашли о том, как подрядчик должен учитывать расположение тополей и берез, которые были здесь до триатлон-парка.

Мы спрашивали, удовлетворен ли отдел ЖКХ проведенными работами по высадке деревьев и считает ли руководитель отдела проблемой тот факт, что старые деревья плотно закованы в брусчатку.

- На сегодняшний день в ТОО «Таза Жол АТ» направлено уведомление по компенсационной посадке деревьев, - ответили нам.

Но ведь посадка новых деревьев (неизвестно где) никак не исключает необходмости сохранять старые, которые могли бы еще жить несколько десятков лет.

Мы также спросили, что отдел ЖКХ намерен делать с погибающими деревьями в Сити-центре - возле ТРЦ MART и ЦУМа, а также возле зданий почтамта и областной прокуратуры, которы точно так же замурованы в брусчатку и обречены на гибель. Цитируем ответ:

- Деревья, находящиеся возле ТРЦ «МАРТ» и почты, ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» сообщает, что из-за резких перепадов температуры растения становятся уязвимые, что способствует их вымиранию. Также до подрядной организации ТОО «Таза Жол АТ» доведено усилить полив на вышеуказанном участке и производить прикормку удобрениями и витаминами гибнущих деревьев (аэрация).

После такого ответа у нас возникло еще больше вопросов, которые мы и задали исполнителю документа Каиржану СУЛТАНГАЛИЕВУ.

- Почему вместо того, чтобы отвечать по сути, нас отправляют на сайт госзакупок?

- Где будут делать компенсационные посадки и сколько деревьев планируют высадить?

- Какими витаминами намереваются подкармливать гибнущие растения и для чего нужны удобрения, если деревья уже замурованы?

- Резко континентальный климат в нашем регионе наблюдается только в районе почтамта, областной прокуратуры, ТРЦ «МАРТ»? И только по этой причине деревья погибают?

- Когда разрабатывался план инфраструктуры триатлон-парка, учитывали расположение пешеходных дорожек и растущих на их пути деревьев?

На все вопросы Султангалиев ответил, что не обладает точной информацией, и перенаправил меня к другому специалисту - Жумату Увалиеву, дозвониться к которому за два дня так и не удалось.

В п. 1 ст. 9 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года указано: «Охране от уничтожения, деградации, истощения, повреждения, загрязнения или иного вредного воздействия подлежат все компоненты природной среды, биоразнообразие, генофонд и генетические ресурсы живых организмов, природные и природно-антропогенные объекты”. И вновь вопрос - специалисты, отвечающие за создание парка, знакомы с этим кодексом?

Налицо некомпетентность и равнодушие чиновников. Равнодушие - вообще вещь очень опасная. Тот, кто молча наблюдает со стороны, что происходит, автоматически становится невольным соучастником преступлений. В данном случае - преступления против природы и здоровья горожан.

Автор - гражданский журналист "НГ"