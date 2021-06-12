Триатлон-парк, построенный в районе городского пляжа, уже стал одним из популярных мест отдыха костанайцев. Большая территория, беговая и велодорожки, пешеходная зона, прогулочные тропинки с посыпанным гравием, детская площадка. Впереди еще ожидается постройка административных зданий, обустройство набережной, установят аттракционы и проложат инженерные коммуникации.

Горожане приезжают сюда покататься на велосипедах, самокатах, сегвеях, побегать по специальным дорожкам, прогуляться с семьями, подышать свежим воздухом и насладиться тишиной - благо, что парк находится в тихом месте.

Единственное, что шокирует в этом проекте - деревья, попавшие в тиски брусчатки.

Те, кто занимался расположением и траекторией направления пешеходных зон, видимо, совсем не был обеспокоен самочувствием деревьев и продолжительностью их жизни - не заморачиваясь, замуровали их в бетонные покрытия, оставив небольшой отрезок земли в радиусе 10-20 см.

Триатлон парк Костана. Заживо погребенные деревья обречены на умирание / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Сразу можно сказать, что прогуливаться костанайцам в тени деревьев, которым уже далеко не один десяток лет, придется недолго. Высохнет деревце, срежут и останется в этой ямке один пенек. Подобную многолетнюю гибель мы уже наблюдали около Русского драмтеатра. Береза, украшавшая своим видом храм Мельпомены, чахла и усыхала после того, как ей после капремонта предоставили совсем маленькую жилплощадь. Некоторое время, уже мертвая, она еще стояла на углу улицы Баймагамбетова и проспекта Аль-Фараби, пока практически ночью, в темноте, ее не спилили.

Теперь на очереди деревья в триатлон-парке?

Есть молодые саженцы, которые в будущем, надеемся, превратятся в высокие могучие растения. Но при условии, что за ними будут ухаживать, рыхлить и поливать. К сожалению, видим молоденькие реденькие березки с уныло повисшими листьями.

Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ



Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ



Небеса пока им не в помощь - весь май стояла жара, а июнь, по прогнозам, тоже пока не обещает обильных осадков. Молодые деревья, посаженные в прошлом и в этом годах, не столь крепки, как те, что были укоренены двумя годами ранее, поэтому часть из них неминуемо погибнет.

Одна надежда - что как-то выкарабкаются в ожидании прокладки инженерных коммуникаций, что появится оросительная система, заработает автоматическая система полива газонов. Какие еще возможности у них есть для выживания?



- Растения имеют корни не только для того, чтобы держаться в почве и впитывать влагу с минеральными веществами, но и для того, чтобы осуществлять корневое дыхание, - комментирует ситуацию биолог Елена ПИКЕЛЬНАЯ. - Именно для этого любой порядочный дачник периодически рыхлит почву вокруг своих растений. А в этом парке всё закатано в брусчатку, приствольный круг оставлен до смешного маленький, он должен быть хотя бы метр в радиусе, еще лучше - полтора. И я это говорю о лиственных породах. Потому что, если говорить о хвойниках, то у ели, например, диаметр корневой системы примерно равен диаметру крон - то есть, насколько широко располагаются ее ветви, настолько широко и корни. Почву возле каждого дерева - и лиственного, и хвойного - нужно периодически рыхлить, вода должна туда попадать, неважно как - из машины или это дождь. Маленький круг, который оставили вокруг ствола, не успеет впитать в себя воду и дыхания корням нет. Эти деревья - узники брусчатки, каторжане, и они обречены на вымирание, долгое и мучительное. Оставлять такие приствольные круги - это просто экологическое преступление - и против деревьев, и против нас, потому что людей лишают среды обитания планомерно, уже не первое десятилетие. Те, кто занимаются этим сейчас в городе, это экологические преступники.

В службе Ikomek-109, куда я обратилась с просьбой решить данную проблему, заявку зарегистрировали, диспетчер пообещала, что мне перезвонят.

Мы восхищаемся европейскими странами, их уютными маленькими городками и деревнями. Любой, кто хоть раз видел, как у них грамотно и с любовью относятся к местам проживания, невольно сравнивает с нашей действительностью.

Так что мешает создать такую же красоту в наших городах и селах? Отсутствие знаний? Равнодушие?

Наша бывшая землячка, а сейчас жительница Германии Анастасия ЧЕРБА рассказала, как в этой стране ухаживают за деревьями:

- Если у нас обрезают верхушки деревьев, то это происходит только в крайних случаях: если ветки мешают рядом стоящему дому. Занимаются этим только пожарники, а многолетние деревья у нас находятся под охраной государства. Делают красивый округлый срез наверху, по кроне, получается красивая кромочка. В парке верхушки деревьев вообще не срубают. Более того, если вдруг такое сделать крайне необходимо, то это процесс долгий - дерево загораживают со всех сторон, следят, чтобы обрезки нигде не валялись. И на это уходят большие финансовые затраты. Если вокруг насаждения происходят ремонтные работы или строительство, его загораживают, а вокруг ствола для защиты ставят доски, чтобы не повредить его.

Во время ремонта моста таким образом защищают деревья. Город Ульм, Германия / Фото Анастасии ЧЕРБА

- Еще у нас по закону до 15 июля запрещено трогать деревья и живые изгороди даже на дачах, - добавляет Анастасия. - Потому что в листве птицы вьют гнезда и малыши должны вылететь из гнезда только по истечении определенного срока. В документах на дачный участок указано, сколько процентов должно быть зеленых насаждений, фруктовых деревьев и овощей. Государство заботится не только о деревьях, но и о птицах и насекомых. Мы должны посадить столько насаждений, чтобы кормовой базы хватило не только нам, но и улиткам. В этом году под мостом на Дунае самка лебедя высиживала яйца,так вот, пока она их не высадила, запланированный ремонт моста не начинали, ждали приплод.

Каждое дерево живет в просторном месте. Улицы Ульма / Фото Анастасии ЧЕРБА

Набережная вдоль реки Дунай. Ульм / Фото Анастасии ЧЕРБА

Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости». Эти слова не теряют актуальности. Когда-то на месте этого парка была станция юннатов. Тысячи юных костанайцев тянули своих родителей покататься «на паровозике», как они тогда говорили. Мы садились в настоящие вагончики, звучали бодрые советские детские песни, вагоновожатая объявляла названия станций... Так проезжали по всему парку, который утопал в роскошной, буйной зелени высоких деревьев. Теперь давно выросшие юннаты приводят своих детей и внуков погулять в тени этих самых растений. Да, пока что эти деревья сохранены, их еще не успели вырубить, они высоки, спасают людей от палящего солнца, но многие из них стоят заживо погребенные и жить им осталось совсем немного. Что мы конкретно можем сделать, чтобы спасти им жизнь?

Чтобы сохранить жизнь растений, город готов менять траекторию движения тропинок. Парк города Ульм / Фото Анастасии ЧЕРБА

Мы совсем не против красивого благоустройства нашего города! Радует, что возводятся новые парки с велодорожками, есть места, где можно спокойно прогуляться и провести свой выходной день, но делать это нужно грамотно, добротно и на долгие годы.

Автор - гражданский журналист "НГ"