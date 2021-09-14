Дело по факту жестокого убийства директора школы в селе Новое Костанайской области прекращено в связи со смертью подозреваемого, сообщили в прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Рустам Ахмедов в мае этого года хладнокровно убил 31-летнюю односельчанку - директора школы. Он нанес ей 23 ножевых ранения в ее же доме. Чуть позже подозреваемый был застрелен при задержании полицейскими. В прокуратуре Костанайской области сообщили, что уголовное дело прекращено в связи со смертью убийцы. Но вина Ахмедова полностью доказана показаниями свидетелей и результатами судебных экспертиз. Вот только узнать, что сподвигло 32-летнего мужчину так жестоко расправиться с молодой женщиной, матерью двоих детей, в ходе расследования не удалось. Прекратили и дело в отношении полицейских, застреливших его.

"В связи со смертью Ахмедова Рустама при задержании допросить и выяснить мотив совершения им преступления не представилось возможным. В отношении сотрудников полиции, в том числе участкового инспектора, по факту применения специальных средств – табельного оружия - при задержании Ахмедова Рустама 25 мая 2021 года было принято процессуальное решение о прекращении досудебного расследования по статье 362, части 4, пункту 2 УК РК в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Действия сотрудников полиции по применению табельного оружия признаны законными и обоснованными", - сообщает прокуратура Костанайской области.

Ранее из неофициального источника стало известно, что в доме у убийцы была обнаружена экстремистская литература. В прокуратуре эту информацию опровергли. Зато подтвердили, что в 2018 году мужчина был осужден приговором Сарыкольского районного суда и приговорен к 3 годам лишения свободы за покушение на изнасилование условно.

"На учет службы пробации Сарыкольского района поставлен 23 октября 2018 года, в связи со смертью был снят с учета 21 июня 2021 года. На момент совершения последнего преступления у него была неотбытая часть условного наказания сроком 5 месяцев. Ахмедов Рустам ранее не был судим и не отбывал наказания в местах лишения свободы. В соответствии со статьей 63 УК РК назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок наказания", - сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области.

Напомним, в мае этого года подозреваемого в убийстве соседки застрелили при задержании в Костанайской области. Мужчина нанес 31-летней односельчанке, которая работала директором школы и учителем, в ее доме множественные ножевые ранения. Тело погибшей обнаружила ее мать.

Подозреваемым оказался сосед убитой. В области объявили план "Перехват", обнаружили мужчину в 40 километрах от села. При задержании он оказал активное сопротивление стражам порядка и нанес одному из них ножевое ранение. Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании было применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался.