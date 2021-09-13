Более чем двухмесячный перерыв в чемпионате Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги прервался в минувшие выходные матчами 20-го тура.

Счет открывает Сергей Малый (№ 25) / Фото fctobol.kz

Перед этим туром «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным, допинг-пробу у которого взяли после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с «Жилиной». Сейчас идет внутренняя проверка, чтобы определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Первые матчи тура прошли накануне, в одном из них «Астана» одержала гостевую победу с минимальным счетом над «Акжайыком» и возглавила турнирную таблицу. Борющемуся за золото «Тоболу» нужно было обыграть дома «Каспий» из Актау, который в этом сезоне нанес пока единственное поражение костанайскому клубу. И «Тобол», и «Каспий» во время перерыва в чемпионате успешно провели групповой этап Кубка Казахстана, пробившись в четвертьфинал.

Хозяева поля активно начали игру, но первый удар в сторону ворот соперника нанес украинский защитник «Каспия» Тарас Бондаренко, пробивший на 6-й минуте со средней дистанции высоко над перекладиной. А на 14-й минуте сербский полузащитник актаусцев Ненад Гаврич выполнил слева опасный прострел, на который откликнулся его соотечественник Никола Цуцкич, в падении собравшийся переправить мяч в ворота, но голкипер «Тобола» Александр Мокин в броске перехватил эту передачу.

Не прошло и минуты, как «Тобол» ответил быстрым выпадом по правому флангу, который завершил ударом с острого угла из пределов штрафной площади полузащитник из Гвинеи-Бисау Тони Силва, но мяч, слегка задев ногу защитника Талгата Кусяпова, пролетел впритирку с дальней штангой. При розыгрыше этого углового удара выведший «Тобол» на поле с капитанской повязкой Асхат Тагыберген сделал навесную подачу слева, а Малый в высоком прыжке послал мяч головой в правый от еще одного сербского легионера «Каспия», голкипера Марко Милошевича верхний угол ворот - 1:0.

Пропустив гол, гости перехватили инициативу, а самым запоминающимся моментом стал удар на 26-й минуте Гаврича, пробившего через себя из пределов штрафной площади после подачи с правого фланга, но мяч пролетел мимо ворот.

Затем активизировались хозяева, на 32-й минуте был близок к успеху французский полузащитник «Тобола» Жереми Манзорро, но не смог обработать мяч и пробить по воротам из пределов вратарской площадки после подачи Силвы. Через минуту тот же Силва сделал навесную подачу на дальнюю штангу, но грузинский нападающий костанайцев Элгуджа Лобжанидзе в прыжке не дотянулся до мяча.

Актаусцам же за пять минут до перерыва удалось сравнять счет. В ходе атаки по левому флангу Бондаренко отдал пас Кусяпову, который почти от лицевой линии сделал навесную подачу в центр штрафной площади. Там занявший на поле место Валиуллина Роман Асранкулов попытался остановить мяч грудью, но тот отскочил к Рамазану Каримову, который в касание пробил в левый верхний от Мокина угол ворот, сравняв счет.

После перерыва на поле в составе «Тобола» вышли Азат Нургалиев, к которому перешла капитанская повязка, и нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев, заменившие Силву и Лобжанидзе. В первой же атаке после паса Нургалиева Багдат Каиров сделал справа подачу в штрафную площадь, а Манзорро пробил в касание, но мяч пролетел рядом с правой стойкой. На 61-й минуте Нургалиев в штрафной площади «Каспия» сделал передачу Сергееву, а тот пробил под перекладину, но Милошевич в прыжке перевел мяч на угловой. Вскоре сербский полузащитник «Тобола» Душан Йованчич с дуги штрафной площади пробил над перекладиной.

Увлекшись атаками, хозяева на 70-й минуте пропустили выпад актаусцев, который завершился ударом с подступов к штрафной площади капитана гостей Аслана Дарабаева, после чего мяч угодил в левую стойку ворот, а сыгравший на добивании Руслан Мингазов не попал в створ ворот. В ответной атаке вышедший вместо Манзорро португальский легионер Рубен Бриджидо из центра половины поля гостей сделал точную передачу в штрафную площадь Сергееву, который пробил слева в дальний нижний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

Победную точку в матче ставит Алекса Аманович (№ 45) / Фото fctobol.kz

На 74-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар по центру метрах в 30-ти от ворот за снос Нургалиева Амандыком Набизановым. После удара Тагыбергена мяч попал в «стенку» и опустился сверху на сетку ворот. Угловой удар - и защитники вновь отправили мяч за лицевую линию. Очередной розыгрыш стандартного положения, начатым все тем же Тагыбергеном, получился долгим. В конце концов мяч оказался у только что вышедшего на замену Самата Жарынбетова, который отправил его верхом к воротам. Голкипер отбил мяч, но его подхватил в штрафной площади Йованчич, сместился вправо и сделал прострел, а подключившийся к атаке сербский защитник Алекса Аманович головой с линии вратарской площадки пробил мимо Милошевича в угол ворот - 2:1.

Вскоре «Тобол» остался в меньшинстве - Бриджидо за свои четверть часа игры заработал две «желтые» карточки. «Каспий» в последние минуты усилил давление на ворота хозяев и в первую из четырех добавленных минут был близок к успеху после удара с дальней дистанции Бондаренко, но Мокин в прыжке выбил мяч из-под перекладины на угловой.

Взяв реванш у «Каспия» за поражение в первом круге, «Тобол» набрал 45 очков и сохранил первую строчку в турнирной таблице, на одно очко опережая «Астану» и на 8 очков идущего третьим «Кайрат», который уступил в Шымкенте «Ордабасы» (1:2).