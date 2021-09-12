"Тобол" одержал победу над "Каспием" в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 12 сентября, в Костанае и завершилась со счетом 2:1.

Сергей Малый вывел "Тобол" вперед на 15-й минуте, но на 40-й гости сравняли благодаря голу Рамазана Каримова. В итоге решающим стал мяч, который на 77-й минуте забил защитник хозяев Алекса Аманович.

При этом с 81-й минуты "Тобол" доигрывал матч в меньшинстве, так как из-за перебора желтых карточек с поля был удален Рубен Брижидо.

Одержав победу, "Тобол" обошел "Астану" и по итогам тура расположился на первом месте, опережая столичный клуб на одно очко. Третьим идет "Кайрат", потерпевший поражение в дебютном матче Курбана Бердыева. Алматинцы отстают от лидера на восемь баллов.

Фото ФК "Тобол"