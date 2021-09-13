Конфликт с соседями возник на бытовой почве. После словесных оскорблений мужчина вернулся в дом за оружием, передает Informburo.kz.

Стали известны подробности перестрелки в одном из дворов Лисаковска, которая произошла 11 сентября.

Полицейские прибыли на место и обезвредили мужчину за 15 минут. При этом он стрелял в ответ по полицейским, ранение в предплечье получил следователь.

"Водитель в составе оперативной группы – именно он ударил кулаком по карабину "Сайга", выбил его из рук и обезвредил мужчину, который потерял сознание от удара", – сообщили в полиции.

Отмечается, что стрелок ранее к ответственности не привлекался, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоял. Проживал вместе с супругой, двое взрослых детей живут отдельно.

На пенсии мужчина приобрёл оружие на законных основаниях – в доме имеется отдельный сейф и сигнализация.

"Конфликт с соседями возник на бытовой почве. Раньше они тоже конфликтовали, но обращений в полицию не было. Проблема была в том, что их двери близко расположены, было трудно выйти. Погибшей женщине в тот день привезли стеклопакеты для установки пластиковых окон, а мужчине нужно было выйти. Он начал ругаться с рабочими, они в ответ нагрубили. Видимо, отреагировал так, что зашёл в квартиру, достал из сейфа ружьё и начал стрелять", – рассказали в полиции.

Раненый сотрудник полиции находится в больнице под наблюдением. Его состояние стабильное. Дочь погибшей 1988 года была в реанимации, сейчас её состояние стабильное. Стрелявшего мужчину тоже доставили в больницу, однако он скончался из-за ранения в перестрелке.

11 сентября житель Лисаковска Костанайской области открыл беспорядочную стрельбу у себя во дворе. В результате погибла пожилая женщина. Сам стрелок умер после ранения, полученного от прибывших на место полицейских.