Ссора между соседями произошла из-за ремонта в подъезде. 66-летний мужчина вышел выяснять отношения с охотничьим карабином "Сайга" в руках. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Сообщение о том, что в подъезде дома 18 в 3 микрорайоне стреляют, поступило на пульт 102 отдела полиции Лисаковска сегодня, 11 сентября, около 11.00.

- При прибытии на место происшествия мы обнаружили в подъезде двух женщин, которые истекали кровью, - рассказал участник задержания лейтенант полиции Алькен ЖАБАКОВ. - Мы поднялись на 2 этаж и увидели мужчину с ружьем, он начал стрелять по нам. Ему сказали "бросить оружие, полиция", сделали предупредительный выстрел, но мужчина не отреагировал и продолжил стрелять.

Как сообщили в полиции, в результате стрельбы был ранен следователь. Чтобы обезопасить жителей подъезда, полицейским пришлось открыть ответный огонь. Подозреваемого задержали, но он был ранен.

Одна из раненных женщин также скончалась, ее дочь в тяжелом состоянии в больнице.

- В дальнейшем задержанный скончался в реанимации больницы. Также умерла и одна из раненых женщин, - сообщили в пресс-службе ДП. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, также органами прокуратуры изучается вопрос правомерности применения оружия.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО